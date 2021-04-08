Красносельский Sputnik'у: когда в Приднестровье поступит вакцина "Спутник V"

Лидер Приднестровья в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал, намерен ли он привиться российской вакциной "Спутник V", а также о том, как относятся к этому препарату в регионе.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Приднестровье получит российскую вакцину от коронавиурса "Спутник V" двумя траншами – в апреле и мае. Речь идет о более, чем 60 тысячах доз препарата. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik заявил лидер региона Вадим Красносельский, находясь с визитом в Москве.

Подводя краткие итоги визита в Россию, Красносельский отметил, что у него состоялись встречи на таких площадках, как МИД, Госдума РФ, администрация президента.

"Везде мы обсуждали те вопросы, которые находятся в повестке наших отношений и влияют на судьбу людей, в том числе вакцинацию, борьбу с пандемией, экономику, культуру, гуманитарные вопросы, образование – все в комплексе", – сказал политик.

Затронув тему вакцинации, Красносельский обратил внимание на то, что с российской стороной достигнута принципиальная договоренность поставки в Приднестровский регион вакцины "Спутник V".

"В принципе мы договорились с администрацией президента Российской Федерации, а конкретно с Дмитрием Козаком... Еще 28 декабря была достигнута данная договоренность о поставке это вакцины на территорию Приднестровья", – отметил собеседник.

По его словам, были технические сложности, которые в большей степени связаны с Кишиневом.

"В начале ждали регистрацию, потом – установления коммерческой цены на данный препарат. Сейчас вроде все решено. Данная вакцина поступит в Приднестровье двумя партиями – в апреле и мае. В апреле – 42 тысячи доз, а в мае – 20 тысяч", – сказал Красносельский.

Он обратил внимание на то, что сейчас решаются технические вопросы, связанные с логистикой. "Определенные лица получили техническое задание. По сути, будет самолет Москва-Кишинев", – добавил Красносельский.

Приднестровский лидер подчеркнул, что, учитывая то количество обращений именно по прививкам препаратом "Спутник V", в подавляющем большинстве жители региона доверяют именно к российской вакцине. "Это факт", – сказал Красносельский.

Он отметил, что вакцинация в Приднестровье добровольная. На вопрос о том, намерен ли он привиться вакциной "Спутник V", Красносельский ответил утвердительно. "Естественно, в свое время я привьюсь данной вакциной", – сказал Красносельский.

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, было "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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