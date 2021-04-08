14:09 08 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.99
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Нейтральные номера

Красносельский: нейтральные номера – тема будущих переговоров Кишинева и Тирасполя

© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Общество
Получить короткую ссылку
6920
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/18/33766162.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34302504/krasnoselskiy-neytralnye-nomera-tema-buduschikh-peregovorov-kishineva-i-tiraspolya.html

Лидер Приднестровского региона рассказал о проблеме нейтральных номерных знаков, позволяющих приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Проблема выдачи нейтральных номерных знаков, позволяющих приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям, может стать темой будущих переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik заявил лидер региона Вадим Красносельский, находясь с визитом в Москве.

Автомобилисты Тирасполя
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Нейтральные номера получили лишь 4% автовладельцев из Приднестровья

"С нейтральными номерами есть проблемы", – сказал Красносельский.

Он напомнил, что Кишинев и Тирасполь еще в мае 2018 года подписали соответствующее протокольное решение о выдаче желающим гражданам нейтральных номерных знаков. Однако, как отметил Красносельский, с июня 2019-го наблюдается некоторая стагнация в выполнении этого соглашения со стороны Кишинева. "Данное соглашение не отработано в полном объеме", – сказал политик.

По его словам, на это обратили внимание и многие участники формата "5+2".

"До тех пор, пока полностью не будет исполняться соответствующий протокол, нельзя вводить какие-либо ограничения временного характера. Поэтому мы надеемся на здравый смысл и на то, что данный протокол будет работать, пункты выдачи будут работать, и когда все граждане, желающие получить данный номерной знак, <получат его>, тогда можно говорить о каких-от сроках и ограничениях. На сегодняшний день это невозможно. Думаю, это вопрос будущих переговоров по этой части", – сказал лидер Приднестровья.

По его мнению, этот процесс "тормозится кем-то искусственно".

Пункты регистрации действуют в Приднестровье с сентября 2018 года. Всего их открыто два – в Рыбнице и Тирасполе. В них можно получить нейтральные номера, позволяющие приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кишинев и Тирасполь "проехались" по нейтральным номерам: к чему пришли стороны
Кишинев и Тирасполь обсудили систему выдачи нейтральных номеров для авто

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Захватывающие кадры проверки боеготовности российской армии
Видео: контроль боеготовности – как проходят масштабные учения в российской армии
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться