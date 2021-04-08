Красносельский: нейтральные номера – тема будущих переговоров Кишинева и Тирасполя

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Проблема выдачи нейтральных номерных знаков, позволяющих приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям, может стать темой будущих переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik заявил лидер региона Вадим Красносельский, находясь с визитом в Москве.

"С нейтральными номерами есть проблемы", – сказал Красносельский.

Он напомнил, что Кишинев и Тирасполь еще в мае 2018 года подписали соответствующее протокольное решение о выдаче желающим гражданам нейтральных номерных знаков. Однако, как отметил Красносельский, с июня 2019-го наблюдается некоторая стагнация в выполнении этого соглашения со стороны Кишинева. "Данное соглашение не отработано в полном объеме", – сказал политик.

По его словам, на это обратили внимание и многие участники формата "5+2".

"До тех пор, пока полностью не будет исполняться соответствующий протокол, нельзя вводить какие-либо ограничения временного характера. Поэтому мы надеемся на здравый смысл и на то, что данный протокол будет работать, пункты выдачи будут работать, и когда все граждане, желающие получить данный номерной знак, <получат его>, тогда можно говорить о каких-от сроках и ограничениях. На сегодняшний день это невозможно. Думаю, это вопрос будущих переговоров по этой части", – сказал лидер Приднестровья.

По его мнению, этот процесс "тормозится кем-то искусственно".

Пункты регистрации действуют в Приднестровье с сентября 2018 года. Всего их открыто два – в Рыбнице и Тирасполе. В них можно получить нейтральные номера, позволяющие приднестровским автомобилистам путешествовать по международным направлениям.

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