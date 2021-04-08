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Вакцинация

Оперштаб Приднестровья: вакцинация, поставки препаратов от COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (89)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34303171/opershtab-pridnestrovya-vaktsinatsiya-postavki-preparatov-ot-covid-19.html

В ближайшее время в регион поступит очередная партия лекарственных препаратов от коронавируса нового типа, кислородных концентратов, а также вакцины "Спутник V".

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. Запасы лекарств и средств индивидуальной защиты, показатели заражения COVID-19 и прививочная кампания стали основными темами заседания Оперативного штаба Приднестровья. Об этом на онлайн-совещании сообщил лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому, который находится с визитом в Москве, руководитель его администрации Сергей Белоус.

"Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей пошел на спад, но в целом показатели пока еще высоки: среднесуточная инфицированность – 317 случаев. Летальность не снижается – 2,2%", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Медработник
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Все еще велико количество пациентов, тяжело переносящих болезнь, – чуть более 20% носителей вируса. При этом загруженность инфекционных госпиталей немного снижена – до 85%.

В начале недели в регион поступила партия из 1500 доз антикоронавирусного препарата "Ремдесивир".

"Из них 1200 единиц распределены по госпиталям, 300 находятся на складе Минздрава. В ближайшее время ожидается очередная поставка этого противовирусного препарата – 1864 флакона. Оформлен также заказ еще на 20 000 доз", - пояснили в пресс-службе.

На днях в регион должна прибыть партия кислородных концентраторов. Ожидаемая партия находится в Киеве.

В Приднестровье в данный момент идет прививочная кампания – пока только имеющимися в наличии препаратами AstraZeneca и Pfizer. Первым провакцинированы 293 человека, вторым – 545.

Ожидается поставка 62 000 доз вакцины "Спутник V". Первая партия – 42 000 доз – прибудет в регион уже в текущем месяце, еще 20 000 – в мае. Дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (89)
Теги:
приднестровье

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