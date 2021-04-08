Красносельский откровенно ответил на вопросы о личной жизни

Глава Приднестровского региона уточнил, что любой может подойти к нему и задать вопрос во время его прогулок с женой по парку, а также заявил, в каких аспектах он считает себя консервативным человеком.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Лидер Приднестровского региона Вадим Краносельский рассказал в интервью Sputnik о том, сколько у него телохранителей, можно ли с ним пообщаться, если встретить в парке, каким видом спорта он занимается, о своих предках, а также о дружбе и отношениях с политиками с правого берега Днестра.

Телохранителей мало – "это ни к чему"

Лидер Приднестровья считает, что он доступен для общения с гражданами.

"То, что я доступен – это факт. Если гуляю с супругой по тому же парку или по городу, то любой может подойти и задать свой вопрос. Никаких проблем в этом абсолютно нет", – сказал Красносельский.

По его словам, он минимизирует число телохранителей. "Это ни к чему в нашем крае. Хочется именно контакта с народом", – отметил политик.

О спорте и рабочем графике

Вадим Красносельский занимается спортом, а именно греблей.

"С супругой садимся в лодку, гребем и общаемся при этом с людьми. Это хорошо. Как по-другому?", – рассказал лидер Приднестровья.

На вопрос о том, как он все успевает с учетом напряженного графика, собеседник ответил, что с этим все нормально.

"Ну почему напряженный? Нормальный график. Все относительно. Важно, как ты сам к этому графику относишься… Я считаю, что это норма – никакого напряжения нет", – отметил Красносельской.

О предках, национальности и понимании жителей региона

Красносельский рассказал, что хоть и родился в поселке Даурия Читинской области (Россия), но его предки – из южных районов Украины. "Во мне течет и польская, и русская, и украинская кровь. Очень трудно определить национальность такого человека. Просто славянин в хорошем смысле этого слова. Вне зависимости от того, что написано в паспорте. Поэтому моя кровь перемешана многими традициями языковыми и культурными", – отметил политик.

По его мнению, во многом благодаря этому ему, вероятно, удается понимать Приднестровский регион и проживающих в нем людей.

"В Приднестровье проживают люди 72 национальностей. В основном это, конечно, русские, молдаване и украинцы. В Приднестровье не было никогда национального конфликта и никогда не будет", – подчеркнул Красносельский.

Как считает лидер региона, это стало возможным благодаря сохранению культуры, языков, традиций.

"В Приднестровье есть молдавские школы, украинские и, конечно, русские. Хотим открыть и болгарские классы в селе Парканы, где компактно проживают болгары. У нас компактно проживают поляки, немцы и люди других национальностей. Это наш край. Это был когда-то перекресток истории, перекресток народа. Это отражено на приднестровцах", – добавил Красносельский.

О дружбе

Приднестровский лидер ответил и на вопрос о том, с кем из молдавских политиков у него сложились деловые, партнерские или даже дружеские отношения.

"Не могу сказать о дружеских отношениях. Я в этом человек очень консервативный. У меня старые друзья. Я их не менял", – сказал Красносельский.

По его словам, деловые отношения у него сложились со многими политиками с правого берега Днестра.

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