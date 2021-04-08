В парламенте предложили создать комиссию для расследования исчезновения Чауса

Авторами инициативы выступили депутаты-социалисты, которые предложили включить в состав комиссии девять законодателей из всех фракций.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировали в парламенте проект о создании следственной комиссии по выявлению обстоятельств исчезновения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщили в пресс-службе политформирования в четверг.

"Комиссия привлечет все компетентные ведомства, заслушает задействованных лиц и в течение 60 дней представит отчет о своей работе c выводами и рекомендациями", – отметили в ПСРМ.

Авторы инициативы предлагают включить в состав комиссии девять депутатов из всех фракций. Ранее аналогичную идею выдвинули парламентарии от "Платформы "DA".

Лидер молдавских социалистов Игорь Додон накануне заявил, что похищение иностранного гражданина, который находился в Молдове на законных основаниях, может спровоцировать международный скандал.

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Как похитили Чауса?

В субботу Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где запросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами республики или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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