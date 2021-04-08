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Ирина Влах

Башкан Гагаузии и глава Россотрудничества обсудили планы по взаимодействию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34304668/glavy-gagauzii-i-rossotrudnichestva-obsudili-plany-po-vzaimodeystviyu.html

Среди основных направлений сотрудничества между автономией и российским агентством – инфраструктурные и социальные проекты.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась в Москве с руководителем российского Федерального агентства "Россотрудничество" Евгением Примаковым. Среди главных вопросов были программы поддержки социальных учреждений автономии, которые сталкиваются с серьезными проблемами из-за эпидемического и экономического кризисов.

"Российская Федерация является важным партнером для Республики Молдова и, в частности, Гагаузии. Мы нуждаемся в системной поддержке для быстрого развития социально-экономической инфраструктуры, чтобы не только преодолеть эпидемию и экономический кризис, но и справиться с оттоком людей и спадом рождаемости. Наших внутренних ресурсов недостаточно для быстрого прогресса по этим направлениям", – подчеркнула Влах.

Медучреждения Гагаузии получили партию оборудования из России
© Sputnik / Maxim Topal
"Для спасения жизней": Гагаузия получила партию медоборудования из России
Как отметили в пресс-службе главы Гагаузии, башкан выразила благодарность за предоставленную Общественным советом при Россотрудничестве партию современного медицинского оборудования, которое поступило в районные больницы Гагаузии и помогает врачам в обследовании больных, а также в постинфекционной реабилитации пациентов с COVID-19.

"Мы благодарны за уже оказанную помощь, которая на практике спасла жизни людей, и сейчас сосредоточены на проектах, которые мы могли бы вместе реализовать в будущем", – сказала башкан.

Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась в Москве с руководителем российского федерального Агентства Россотрудничество Евгением Примаковым
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась в Москве с руководителем российского федерального Агентства Россотрудничество Евгением Примаковым

Руководство Гагаузии предложило реализовать совместно ряд инфраструктурных и социальных проектов, среди которых оснащение компьютерным и мультимедийным оборудованием учебных заведений для проведения занятий в режиме онлайн и пополнение фонда научно-методической литературы.

Влах и Примаков обсудили также необходимость актуализации дорожной карты по сотрудничеству между Гагаузией и российским агентством на 2021-2024 годы.

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Теги:
Ирина Влах, Гагаузия

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