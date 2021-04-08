Россия готова поставить 182 000 доз вакцины "Спутник V" в Молдову в виде гумпомощи

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Молдавский Минздрав сообщил, что Российская Федерация подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в Молдову в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в четверг.
"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты проинформировало 7 апреля по дипломатическим каналам (посольство России в Молдове и Министерство иностранных дел и европейской интеграции) о готовности РФ доставить в республику в качестве гуманитарной помощи 182 000 доз вакцины "Спутник V", из которых 62 000 доз будут распределены в Приднестровье", – отметили в министерстве.
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О вакцине
Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, было "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором начали вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем прививки будут делать всем остальным.
Поставки вакцины в Молдову
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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.
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