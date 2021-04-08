Минобразования: как работают школы и детсады в Молдове из-за COVID-19

В профильном министерстве рассказали, как организован процесс обучения в общеобразовательных учреждениях республики.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В настоящее время 10 общеобразовательных учреждений и 82 класса в Молдове закрыты на карантин и работают дистанционно. Такие данные представили в Министерстве образования, культуры и исследований республики в четверг.

"На 7 апреля в начальных, гимназических и лицейских классах число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 214 человек, а 2312 школьников находятся на самоизоляции. Что касается преподавателей, то положительный тест на коронавирус оказался у 254 педагогов, еще 135 находятся на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 126 человек, еще 74 помещены на самоизоляцию", – уточнили в министерстве.

Согласно последним данным, на 7 апреля в результате решений территориальных комиссий общественного здоровья и местных специализированных органов в области образования:

407 (32,92%) общеобразовательных учреждений работают исключительно в онлайн-режиме;

в 419 (33,79%) школах действует программа обучения с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также 50% от общего учеников выпускных классов;

в 146 (11,77%) заведениях образовательный процесс осуществляется с физическим присутствием учащихся начальных и выпускных классов;

268 (21,61%) школ работают с физическим присутствием детей и строгим соблюдением норм по предотвращению и распространению COVID-19.

Как уточнили в Минобразования, на данный момент 25 детских садов и 71 группа находятся на карантине. Сообщается, что вирус подтвердился у 24 детей, 124 дидактических кадров и 110 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся 2472 ребенка, 162 педагога и 230 сотрудников вспомогательного персонала.

© Sputnik Ситуация в молдавских школах и детсадах в связи с пандемией COVID-19

Ситуация в профессиональном и высшем образовании

Что касается профтехучилищ, то за 29 марта – 2 апреля вирус подтвердился у 18 учащихся, 14 преподавателей и 24 сотрудников вспомогательного персонала. При этом 41 группа переведена на самоизоляцию.

За аналогичный период COVID-19 выявили у пятерых студентов вузов, 12 преподавателей и семерых работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся один учащийся, пятеро педагогов и трое сотрудников вспомогательного персонала.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. Парламент решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором начали вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем прививки будут делать всем остальным.

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