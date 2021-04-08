Чокой объявил о смягчении ограничений и мерах по поддержке населения на время ЧП

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия отменила запрет на прогулки в парках и лесах. Теперь делать это разрешено, но группами не более трех человек, за исключением членов одной семьи. Об этом на брифинге в среду по итогам заседания комиссии заявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

"Приношу извинения за те меры, которые ввела комиссия, которые вызвали недоумение", — обратился к гражданам Чокой.

По словам и. о. премьера, соответствующий пункт теперь выглядит так: "Запрещается нахождение в общественных местах парках, лесах, аллеях, пляжах, детских площадках группами более трех человек, за исключением членов одной семьи", — процитировал решение комиссии Чокой.

По словам главы кабмина, была исправлена ошибка в решении комиссии, которая не позволяла гражданам Молдовы въехать в страну без отрицательного теста на коронавирус.

"Остается в силе решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, согласно которому при въезде в Молдову граждане обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус или заполнить эпидемиологических листок и соблюдать 14-дневный карантин с возможностью на десятый день сдать тест на COVID-19 и при отрицательном результате покинуть карантин раньше", — объяснил премьер.

Также, по словам Чокоя, комиссия разрешила тренировки для подготовки к международным соревнованиям, а также спортивные состязания без участия зрителей.

И. о. премьера рассказал и о некоторых мерах по поддержке населения в период действия ЧП. Так, по инициативе Минздрава, будет расширен список компенсируемых лекарств для лечения легкой или средней формы COVID-19. Также профильное министерство разработает механизм доставки этих лекарств на дом.

Комиссия постановила продлить период субсидирования процентов по кредитам на период январь-май 2021 года. Власти также продлят практику возврата НДС на тот же период, а расходы работодателей на вакцинацию сотрудников не станут облагать налогами.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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