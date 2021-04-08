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Boschetari la centrul pentru găzduire a oamenilor fără adăpost

В Приднестровье окажут дополнительную поддержку детям-инвалидам

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34305736/v-pridnestrove-okazhut-dopolnitelnuyu-podderzhku-detyam-invalidam.html

По решению властей приднестровского региона для детей с ограниченными возможностями, не охваченных обучением, установят компенсацию на питание.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. Правительством непризнанной ПМР поддержаны изменения в закон о социальной защите инвалидов. Как рассказал замминистра по социальной защите и труду Олег Федотов, поправки направлены на дополнительную поддержку детей с ограниченными возможностями.

"Так, в целях поддержки предлагается установить компенсацию на питание. Ежемесячно родителям таких детей будет выплачиваться сумма от 319 до 440 приднестровских рублей", – отметили в правительственной пресс-службе.

школа
© Pixabay / taken
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Отмечается, что в период действия карантинных ограничений дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, посещающие организации образования или профилактические учреждения, получили продуктовые наборы или компенсацию за них. При этом из общего количества – 1244 детей-инвалидов – не были обеспечены продуктовыми наборами, по предварительным данным, 587 детей, не посещавших какие-либо учебные и профилактические заведения в указанное время. Федотов отметил, изменения направлены на дополнительную социальную защиту именно этой категории детей. 

Предложение было единогласно поддержано на заседании исполнительного органа власти. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

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Теги:
дети-инвалиды, инвалиды, Приднестровье

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