В Приднестровье окажут дополнительную поддержку детям-инвалидам

По решению властей приднестровского региона для детей с ограниченными возможностями, не охваченных обучением, установят компенсацию на питание.
ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. Правительством непризнанной ПМР поддержаны изменения в закон о социальной защите инвалидов. Как рассказал замминистра по социальной защите и труду Олег Федотов, поправки направлены на дополнительную поддержку детей с ограниченными возможностями.
"Так, в целях поддержки предлагается установить компенсацию на питание. Ежемесячно родителям таких детей будет выплачиваться сумма от 319 до 440 приднестровских рублей", – отметили в правительственной пресс-службе.
Отмечается, что в период действия карантинных ограничений дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, посещающие организации образования или профилактические учреждения, получили продуктовые наборы или компенсацию за них. При этом из общего количества – 1244 детей-инвалидов – не были обеспечены продуктовыми наборами, по предварительным данным, 587 детей, не посещавших какие-либо учебные и профилактические заведения в указанное время. Федотов отметил, изменения направлены на дополнительную социальную защиту именно этой категории детей.
Предложение было единогласно поддержано на заседании исполнительного органа власти. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.
Двадцать станций производства медицинского кислорода будут установлены на территории республиканских, городских и районных государственных медико-санитарных учреждений в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Молдове".