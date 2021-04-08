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Больница. Архивное фото

Больницы Молдовы получили 20 станций по производству кислорода

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34306161/bolnitsy-moldovy-poluchili-20-stantsiy-po-proizvodstvu-kisloroda.html

Двадцать станций производства медицинского кислорода будут установлены на территории республиканских, городских и районных государственных медико-санитарных учреждений в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Молдове".

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Районные больницы из Кагула, Каушан, Единец, Сорок, Оргеева, Унген, Флорешт, Комрата, Хынчешт, Криулян, Новых Анен, а также кишиневские городская детская клиническая больница им. Валентина Игнатенко, городская клиническая больница № 1 и больница госканцелярии получат новые кислородные станции с производительностью 16,8 м³/ч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также муниципальная больница Святой троицы, Республиканская клиническая больница им. Тимофея Мошняги, Институт скорой медицинской помощи, Бельцкая муниципальная больница, Муниципальная больница святого Михаила, Институт матери и ребенка получат новые кислородные станции с производительностью 54,5 м³ / час.

В Минздраве также напоминают, что три кислородные станции уже установлены в Хынчештах, в районной больнице Криулень и в больнице Государственной канцелярии.

"Кислородная терапия чрезвычайно важна при лечении пациентов с дыхательной недостаточностью, вызванной COVID-19, которая требует кислородной терапии для поддержания жизненно важных функций организма. Благодаря оборудованию по производству медицинского кислорода, медучреждения смогут справиться с лечением пациентов с тяжелыми и средними формами COVID-19", — говорится в сообщении Минздрава.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, для обеспечения медицинских учреждений страны приборами для кислородной терапии на данный момент закуплено 92 аппарата искусственной вентиляции легких и 400 кислородных концентраторов в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова". В ближайшее время также будет закуплено еще 200 аппаратов ИВЛ.

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