Запуск кислородной станции в Слободзее отложили

На Слободзейской кислородной станции вышел из строя насос повышенного давления. До этого он не эксплуатировался на протяжении восьми лет.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. Запуск Слободзейской кислородной станции на время отложен. Об этом на заседании Оперативного штаба сообщил глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

Станция, пройдя тестовое испытание в среду, 7 апреля, начала работу на полную мощность. Однако при закачке кислорода в баллоны вышел из строя насос повышенного давления. Он не эксплуатировался на протяжении восьми лет. Специалисты выясняют причину поломки.

"До запуска в действие полного цикла выработки кислорода провести оценку работоспособности самого насоса повышенного давления было фактически невозможно. Уверен, в ближайшее время специалистами все будет отлажено", – подчеркнул Мова.

Он отметил, что как только станция начнет функционировать, к работе на ней приступят профильные специалисты, а также восемь сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям, которые прошли курс подготовки по эксплуатации установленного там оборудования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova