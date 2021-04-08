Запуск кислородной станции в Слободзее отложили

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. Запуск Слободзейской кислородной станции на время отложен. Об этом на заседании Оперативного штаба сообщил глава МВД Приднестровья Руслан Мова.
Станция, пройдя тестовое испытание в среду, 7 апреля, начала работу на полную мощность. Однако при закачке кислорода в баллоны вышел из строя насос повышенного давления. Он не эксплуатировался на протяжении восьми лет. Специалисты выясняют причину поломки.
Он отметил, что как только станция начнет функционировать, к работе на ней приступят профильные специалисты, а также восемь сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям, которые прошли курс подготовки по эксплуатации установленного там оборудования.
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