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Станция с пустыми кислородными баллонами

Запуск кислородной станции в Слободзее отложили

© AP Photo / Edmar Barros
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34306554/zapusk-kislorodnoy-stantsii-v-slobodzee-otlozhili.html

На Слободзейской кислородной станции вышел из строя насос повышенного давления. До этого он не эксплуатировался на протяжении восьми лет.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik. Запуск Слободзейской кислородной станции на время отложен. Об этом на заседании Оперативного штаба сообщил глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

Станция, пройдя тестовое испытание в среду, 7 апреля, начала работу на полную мощность. Однако при закачке кислорода в баллоны вышел из строя насос повышенного давления. Он не эксплуатировался на протяжении восьми лет. Специалисты выясняют причину поломки.

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"До запуска в действие полного цикла выработки кислорода провести оценку работоспособности самого насоса повышенного давления было фактически невозможно. Уверен, в ближайшее время специалистами все будет отлажено", – подчеркнул Мова.

Он отметил, что как только станция начнет функционировать, к работе на ней приступят профильные специалисты, а также восемь сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям, которые прошли курс подготовки по эксплуатации установленного там оборудования.

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Теги:
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