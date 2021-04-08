К юбилею первого полета: в Тирасполе появился баннер с изображением Гагарина

Большой красочный баннер с изображением первого космонавта Земли разместили на стене жилого дома, расположенного на бульваре Гагарина.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В Тирасполе появился 11-метровый баннер, посвященный первому космонавту Юрию Гагарину. Изображение размещено на фасаде одного из жилых домов на пересечении улицы Свердлова и бульвара Гагарина. Событие приурочено к празднованию 60-летия первого полета человека в космос.

Как сообщили в парламентской пресс-службе, инициировала создание красочного баннера партия "Обновление", а поддержало идею и оказало благотворительную помощь в его изготовлении предприятие "Почта Приднестровья".

"Баннер является украшением Тирасполя и, думаю, он порадует тираспольчан и гостей города, когда они будут видеть легендарную знаменитую улыбку Юрия Гагарина – человека, который первый полетел в космос", – отметила депутат законодательного собрания Приднестровья Илона Тюряева.

Пресс-секретарь партии Инна Крамаренко рассказала, что дом с баннером на бульваре станет еще одним местом притяжения горожан, локацией для фотосессий.

"Баннер несет просветительскую функцию, напоминает о причастности к истории великой страны, о связи города, края с развитием советской космонавтики", – отметила она.

Изображение Юрия Гагарина в большом формате оценил координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев.

"Едешь по Тирасполю, видишь образ Юрия Алексеевича Гагарина и сердце наполняется теплотой. Потому что сам по себе Гагарин больше, чем космонавт, это больше, чем русский человек. Есть такое понятие "русский космос", – напомнил он.

По словам Журавлева, 60-летие первого полета человека в космос – это знаковая дата для Приднестровья, поскольку именно студенты Тираспольского техникума 12 апреля 1961 года одними из первых получили сигнал из космоса, "поймали" переговоры Гагарина с Центром управления полетами.

"И это еще одна ниточка, которая связывает Приднестровье и Гагарина, Приднестровье и космос, Приднестровье и Россию", – заключил Журавлев.

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