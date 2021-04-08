В Молдове могут отменить перевод часов на летнее и зимнее время

Представитель одной из парламентских фракций выступил с инициативой отменить сезонный перевод часов. Авторы законопроекта уверены, что эта практика устарела и негативно влияет на здоровье людей.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В парламенте зарегистрирован проект закона об отмене сезонного перевода часов. С такой инициативой выступил депутат фракции "Шор" Денис Уланов.

"Считаем, что эта практика больше не актуальна. Она не способствует сокращению потребления электроэнергии, для чего и применялась с 70-х годов, и при этом негативно влияет на здоровье людей", – написал Уланов на своей странице в Facebook.

По его словам, множество исследований подтверждает, что переход на летнее, а затем обратно на зимнее время вызывает нарушения сна и надолго выбивает людей из равновесия.

Уланов добавил, что о необходимости отказа от этой практики давно говорят и в Европейском союзе, а окончательное решение будет принято уже в ближайшее время.

Депутат уточнил, что более половины стран мира не переводят часы и Молдова должна оказаться в списке таких государств.

"Отмечу, что этот проект соответствует европейским нормам и не нарушает обязательств нашей страны перед партнерами по развитию", – добавил Уланов.

Молдова перешла на "летнее" время 28 марта, сейчас оно совпадает с московским.

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