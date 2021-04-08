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Лаборатория

Свежие данные: сколько случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (93)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34307599/svezhie-dannye-skolko-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1428 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Зарегистрировано семь эпизодов "импорта" инфекции. Два из Франции и по одному из Германии, Великобритании, Румынии, США и Турции.

Общее число случаев заражения в стране достигло 239 146.

За минувшие 24 часа проведено 6679 тестов.

Коронавирус выявлен у 20 медработников: 4 врачей, 7 медсестер и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

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© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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В крайне тяжелом состоянии находятся 319 пациентов (из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1105 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 219 728.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 39 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 5307.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (93)

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