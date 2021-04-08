Подтоплений больше не будет – в Комрате начали строить дамбу

Строительство противопаводковой дамбы идет за счет городских властей. Обойдется оно примерно в 2,5 миллиона леев. Дамба должна быть построена до лета этого года.

КОМРАТ, 8 апр – Sputnik, Максим Топал. Масштабные работы по защите города от подтопления начались в столице автономии. Где будет находиться дамба и другие защитные сооружения, журналистам показал примар Комрата Сергей Анастасов. По словам главы города, в случае экстренной ситуации дамба удержит большие потоки воды, а отводные каналы пропустят через себя ровно столько воды, сколько требуется для сохранения городской инфраструктуры, частных домов и предприятий.

© Sputnik / Maxim Topal Примар Комрата Сергей Анастасов

"Осенью прошлого года здесь уровень воды составлял 4,5 метра, притом, что ширина потока воды составляла 50 метров. Понятно, что ни один мост такой объем воды через себя пропустить не смог бы. Дамба сдержит воду, позволив саккумулировать около 600 тысяч кубометров воды и в течение нескольких часов отвести ее в русло реки Ялпуг", - сказал Анастасов.

© Sputnik / Maxim Topal Работы по строительству дамбы в Комрате

Дамба должна быть построена до лета этого года. По словам представителя подрядной организации Вячеслава Топала, сейчас идут грунтовые работы, задействованы три единицы техники.

© Sputnik / Maxim Topal Работы по строительству дамбы в Комрате

"Идет разработка грунта, затем будет уплотняться основание траншеи и на дно основания будет укладываться бетон. После этого будут монтироваться железобетонные лотки. Работаем по мере возможности, мы зависим от погодных условий", - сказал Вячеслав Топал.

Противопаводковая дамба появится на восточной окраине Комрата. Из-за отсутствия здесь защитных сооружений на город осенью прошлого года обрушился поток воды, разрушивший частично или полностью дома 40 жителей.

© Sputnik / Maxim Topal Работы по строительству дамбы в Комрате

Правительство Молдовы тогда выделило 1,8 миллиона леев, которые были направлены на очистку и расширение русла реки Ялпуг, протекающей через центр Комрата.

© Sputnik / Maxim Topal Работы по строительству дамбы в Комрате

Строительство противопаводковой дамбы идет за счет городских властей. Обойдется оно примерно в 2,5 миллиона леев. Поскольку таких средств в бюджете города нет, власти Комрата намерены взять кредит.

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