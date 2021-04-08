21:04 08 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.99
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Полиция

Предупреждение полиции: в Молдове участились случаи мошенничества

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
123 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/04/34249673.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34307882/preduprezhdenie-politsii-v-moldove-uchastilis-sluchai-moshennichestva.html

В Генеральном инспекторате полиции дали советы, как не попасть на удочку мошенников и не стать жертвой фишинга.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В Молдове с декабря 2020 года участились случаи фишинга – это одна из наиболее распространенных разновидностей мошенничества, благодаря которой злоумышленники используют банковскую информацию пользователей сети Интернет и, зачастую, их деньги. Делается это через поддельные сайты, похожие на официальные web-страницы. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции МВД Молдовы.

"Преступная схема выглядит так: злоумышленники посредством обмена мгновенными сообщениями связываются с людьми, разместившими объявления о продаже товаров на рекламных площадках. Затем под предлогом того, что они не могут заехать за покупкой предлагают жертвам отправить вещь через почтовые службы", – пояснили в полиции.

В управлении по расследованию преступлений в IT-сфере подчеркивают, что госпредприятие "Почта Молдовы" не участвует в подобных сделках и не просит данные банковской карты для оплаты заказа через услугу Curier Rapid.

Полиция рекомендует гражданам соблюдать следующие правила безопасности:

  • нельзя разглашать никому (даже персоналу банка) личную информацию или данные банковской карты (ее номер и срок действия, трехзначный защитный код, напечатанный на обратной стороне карты, защитный код, который приходит в SMS-сообщении или по электронной почте для проведения транзакции онлайн);
  • необходимо ежемесячно проверять выписку со своего счета. В случае возникновения подозрительных транзакций нужно как можно скорее связаться с банком;
  • нужно заходить только на те сайты, которые вы знаете или с которыми уже взаимодействовали, обращайте внимание на название, чтобы оно точно соответствовало;
  • платформы объявлений никогда не будут собирать и проверять по электронной почте или SMS конфиденциальную информацию, такую ​​как пароль, номер карты или PIN-код.
"Важно. Если вы попали в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и в банк", – подчеркнули в инспекторате.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Воруют данные банковских карт: как мошенники используют "анкету" Почты Молдовы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг журнала Forbes
#СВОИХНЕБРОСАЕМ: Кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Видео: #СВОИХНЕБРОСАЕМ – кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться