Предупреждение полиции: в Молдове участились случаи мошенничества

В Генеральном инспекторате полиции дали советы, как не попасть на удочку мошенников и не стать жертвой фишинга.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В Молдове с декабря 2020 года участились случаи фишинга – это одна из наиболее распространенных разновидностей мошенничества, благодаря которой злоумышленники используют банковскую информацию пользователей сети Интернет и, зачастую, их деньги. Делается это через поддельные сайты, похожие на официальные web-страницы. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции МВД Молдовы.

"Преступная схема выглядит так: злоумышленники посредством обмена мгновенными сообщениями связываются с людьми, разместившими объявления о продаже товаров на рекламных площадках. Затем под предлогом того, что они не могут заехать за покупкой предлагают жертвам отправить вещь через почтовые службы", – пояснили в полиции.

В управлении по расследованию преступлений в IT-сфере подчеркивают, что госпредприятие "Почта Молдовы" не участвует в подобных сделках и не просит данные банковской карты для оплаты заказа через услугу Curier Rapid.

Полиция рекомендует гражданам соблюдать следующие правила безопасности:

нельзя разглашать никому (даже персоналу банка) личную информацию или данные банковской карты (ее номер и срок действия, трехзначный защитный код, напечатанный на обратной стороне карты, защитный код, который приходит в SMS-сообщении или по электронной почте для проведения транзакции онлайн);

необходимо ежемесячно проверять выписку со своего счета. В случае возникновения подозрительных транзакций нужно как можно скорее связаться с банком;

нужно заходить только на те сайты, которые вы знаете или с которыми уже взаимодействовали, обращайте внимание на название, чтобы оно точно соответствовало;

платформы объявлений никогда не будут собирать и проверять по электронной почте или SMS конфиденциальную информацию, такую ​​как пароль, номер карты или PIN-код.

"Важно. Если вы попали в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и в банк", – подчеркнули в инспекторате.

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