В парламенте уточнили, когда депутаты пройдут вакцинацию

В секретариате законодательного органа Молдовы начали составлять списки парламентариев, желающих получить вакцину против COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе парламента в связи с появлением в публичном пространстве ошибочной и манипулятивной информации о том, что депутатам поступило предложение пройти вакцинацию вне очереди.

В пресс-службе отметили, что оценка количеств желающих привиться – важный подготовительный этап, рекомендованный Минздравом для подготовки необходимого количества доз, метода и графика иммунизации.

"Фактическая процедура будет проходить в соответствии с планом вакцинации, установленным профильным министерством", – подчеркнули в парламенте.

Как объяснили в пресс-службе, именно в связи с этим члены депутатского корпуса и секретариата законодательного органа были проинформированы об этой процедуре.

"Их попросили подтвердить свою готовность пройти вакцинацию", – говорится в релизе парламента.

Также там уточнили, что с начала пандемии коронавирусом заразилось 145 человек из числа сотрудников законодательного органа, включая работников секретариата и депутатов.

В заключении в сообщении парламента выразили осуждение распространению недостоверной информации.

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