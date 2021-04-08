В парламенте уточнили, когда депутаты пройдут вакцинацию

В пресс-службе отметили, что оценка количеств желающих привиться – важный подготовительный этап, рекомендованный Минздравом для подготовки необходимого количества доз, метода и графика иммунизации.
"Фактическая процедура будет проходить в соответствии с планом вакцинации, установленным профильным министерством", – подчеркнули в парламенте.
Как объяснили в пресс-службе, именно в связи с этим члены депутатского корпуса и секретариата законодательного органа были проинформированы об этой процедуре.
"Их попросили подтвердить свою готовность пройти вакцинацию", – говорится в релизе парламента.
Также там уточнили, что с начала пандемии коронавирусом заразилось 145 человек из числа сотрудников законодательного органа, включая работников секретариата и депутатов.
В заключении в сообщении парламента выразили осуждение распространению недостоверной информации.
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