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Парламент Республики Молдова

В парламенте уточнили, когда депутаты пройдут вакцинацию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34308449/v-sekretariate-parlament-utochnili-kogda-budut-vaktsinirovatsya-deputaty.html

В законодательном органе опровергли информацию, что народным избранникам предлагали пройти вакцинацию вне очереди.

Вакцина Sputnik V
© Sputnik / Iliya Pitalev
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КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В секретариате законодательного органа Молдовы начали составлять списки парламентариев, желающих получить вакцину против COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе парламента в связи с появлением в публичном пространстве ошибочной и манипулятивной информации о том, что депутатам поступило предложение пройти вакцинацию вне очереди.

В пресс-службе отметили, что оценка количеств желающих привиться – важный подготовительный этап, рекомендованный Минздравом для подготовки необходимого количества доз, метода и графика иммунизации.

"Фактическая процедура будет проходить в соответствии с планом вакцинации, установленным профильным министерством", – подчеркнули в парламенте. 

Как объяснили в пресс-службе, именно в связи с этим члены депутатского корпуса и секретариата законодательного органа были проинформированы об этой процедуре. 

"Их попросили подтвердить свою готовность пройти вакцинацию", – говорится в релизе парламента. 

Также там уточнили, что с начала пандемии коронавирусом заразилось 145 человек из числа сотрудников законодательного органа, включая работников секретариата и депутатов. 

В заключении в сообщении парламента выразили осуждение распространению недостоверной информации.

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