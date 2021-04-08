В Москве задержан разыскиваемый в Молдове преступник

30-летний мужчина из Хынчешт, разыскиваемый в Молдове и приговоренный к 16 годам лишения свободы, был задержан на территории Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Действия по задержанию были проведены 8 апреля следователями Инспектората полиции Хынчешт совместно с УВД Российской Федерации и при поддержке Управления международного полицейского сотрудничества Генинспектората полиции, сообщает пресс-служба Генерального инспектората.

Мужчина был объявлен в розыск в 2016 году по обвинению в разбое и торговле людьми.

По запросу компетентных органов Республики Молдова он был заключен под стражу на территории Российской Федерации и подлежит экстрадиции в Молдову, где будет отбывать ранее установленный срок наказания.

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