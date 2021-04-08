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Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве

Звездный диктант "Поехали!" к юбилею полета в космос: как стать его участником

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210408/34309630/zvezdnyy-diktant-poekhali-k-yubileyu-poleta-v-kosmos-kak-stat-ego-uchastnikom.html

Тематический онлайн марафон будет транслироваться на сайте акции. В рамках него известный писатель Сергей Лукьяненко лично продиктует фрагмент своего произведения.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В год 60-летия полета первого человека в космос Россотрудничество проводит международную гуманитарную акцию – Звездный диктант "Поехали!". Писать его будут под диктовку известного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.

"Диктант представляет собой литературный текст с интегрированием в него фактов из истории советского/российского космоса, где на месте реальных названий, терминов или фактов стоят пропуски. Участники, слушая текст, отмечают в форме пропущенные слова или словосочетания", - рассказали организаторы.

В Тирасполе появился 11-метровый баннер, посвященный Юрию Гагарину
© Photo : предоставила Инна Крамаренко
К юбилею первого полета: в Тирасполе появился баннер с изображением Гагарина
К участию в марафоне также приглашены Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский, ученый – популяризатор космонавтики Александр Шаенко (главный конструктор в команде "Селеноход", один из разработчиков ракет-носителей "Ангара-А5" и KSLV-1).

Для участия в диктанте необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте акции, после чего каждый получит уникальный код, с помощью которого 12 апреля можно будет авторизоваться на сайте.

По итогу прохождения диктанта система автоматически подсчитает количество верных ответов и сразу сообщит пользователю его результат.

Победители будут определены методом случайной выборки – всего 20 человек из тех, кто верно ответил на все вопросы. Они получат плакат с полным текстом диктанта и автографом автора.

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Теги:
космос, Юрий Гагарин

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