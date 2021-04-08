Звездный диктант "Поехали!" к юбилею полета в космос: как стать его участником

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. В год 60-летия полета первого человека в космос Россотрудничество проводит международную гуманитарную акцию – Звездный диктант "Поехали!". Писать его будут под диктовку известного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.
"Диктант представляет собой литературный текст с интегрированием в него фактов из истории советского/российского космоса, где на месте реальных названий, терминов или фактов стоят пропуски. Участники, слушая текст, отмечают в форме пропущенные слова или словосочетания", - рассказали организаторы.
Для участия в диктанте необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте акции, после чего каждый получит уникальный код, с помощью которого 12 апреля можно будет авторизоваться на сайте.
По итогу прохождения диктанта система автоматически подсчитает количество верных ответов и сразу сообщит пользователю его результат.
Победители будут определены методом случайной выборки – всего 20 человек из тех, кто верно ответил на все вопросы. Они получат плакат с полным текстом диктанта и автографом автора.
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