Сколько граждан Молдовы готовы привиться от COVID-19 и какую вакцину хотят

Насколько граждане Молдовы расположены пройти вакцинацию против коронавируса и какой препарат предпочли бы? Вот что показал результат опроса iData.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Почти половина взрослого населения Молдовы готова привиться против COVID-19. Большинство хотели бы поставить вакцину "Спутник V", на втором месте – Pfizer/BioNTech и на третьем - AstraZeneca. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Date Inteligente (iData).

Эти показатели прокомментировала в эфире радиостудии Sputnik Молдова представитель компании Вероника Атиш.

"48% опрошенных хотели бы вакцинироваться, еще 44% пока не принимают иммунизацию. Среди предпочтений молдаван - "Спутник V" (35,42%), BioNTech/Pfizer (почти 20%) и AstraZeneca - порядка 10%. Еще около 20% опрошенных сказали, что им не важен производитель препарата", - отметила Атиш.

© Sputnik / Mihai Caraus Вероника Атиш.

Стоит отметить, что данные опроса собирали в конце марта 2021 года.

В нем приняли участие 1314 человек, из них 1,58% - жители Приднестровья с гражданством Республики Молдова.

Погрешность в результатах опроса может составлять примерно 2,5%.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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