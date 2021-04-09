Опубликовано новое постановление Чрезвычайной комиссии: как изменится режим ЧП

В пятницу был обнародован полный текст нового постановления Национальной чрезвычайной комиссии. В документе указано, что подпадает под запрет и в каких областях есть послабления.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Власти внесли изменения в положение, принятое Комиссией 1 апреля, которое ввело ряд ограничений, включая пребывание в парковых зонах. Доступ в парки теперь свободный, но необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не быть оштрафованным полицией. Другие изменения включают отмену требования сдавать тест на COVID-19 при въезде в страну. Публикуем перечень основных изменений режима ЧС и мер по поддержке населения и экономических агентов, принятых властями.

По решению комиссии теперь запрещается находиться в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи, зоны отдыха, детские площадки и т. д.) группами более 3 человек, кроме членов семьи.

Разрешено возобновить подготовку к участию в международных турнирах спортсменов, членов национальных сборных с обязательным соблюдением всех мер по профилактике и контролю заражения COVID-19.

Разрешены спортивные соревнования на открытом воздухе без зрителей, проводимые национальными спортивными федерациями, аккредитованными Министерством образования, культуры и исследований, в соответствии с мерами и инструкциями в области общественного здравоохранения, утвержденными Министерством образования, культуры и исследований.

Разрешена организация стажировок в техническом и высшем профессиональном образовании учащихся/студентов выпускных курсов.

В территориальных подразделениях по трудоустройству разрешена регистрация лиц, не соответствующих условиям для получения статуса безработного, в соответствии с законом, но потерявших работу во время ЧП, в связи с пандемической ситуацией (ситуация подтверждена справкой работодателя) и учреждением для этих лиц со дня подачи заявления пособия по безработице в размере 1054 леев в месяц.

Органы местного публичного управления первого и второго уровня примут меры по оказанию социальной поддержки нуждающимся, особенно инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, семьям с невысоким доходом, одиноким людям с привлечением территориальных структур социальной сферы. Помощь предоставят общественные/социальные работники, а также волонтеры среди населения.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вместе с Национальной медицинской страховой компанией обеспечит расширение Списка компенсируемых лекарств в соответствии с положениями Национального клинического протокола "COVID-19, КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ НОВОГО ТИПА" (редакция V )" для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19 в амбулаторных условиях (на дому).

Национальная медицинская страховая компания обеспечит повышение ставки компенсации лекарственных средств для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19 в амбулаторных условиях из средств ОМС с 70% до 100% для всех категорий лиц (застрахованных и незастрахованных).

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработает механизм доставки на дом компенсируемых лекарств для пациентов с диагнозом COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, посредством многосекторального участия (первичная медико-санитарная помощь, социальная помощь).

Продлен срок реализации Программы процентного субсидирования на период январь - май 2021 года.

Срок реализации Программы возмещения НДС продлен на период январь - май 2021 года включительно.

В отступление от положений Налогового кодекса, закона о системе государственного социального страхования и закона о размере, порядке и условиях уплаты взносов по обязательному медицинскому страхованию выплаты, произведенные работодателем до 31 мая 2021 года на закупку вакцины и услуги вакцинации против COVID-19, освобождены от подоходного налога, обязательного государственного взноса на социальное страхование и страховых взносов на обязательное медицинское обслуживание.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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