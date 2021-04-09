Открыто дело по факту вмешательства в правосудие по делам Плахотнюка и Шора

В Генпрокуратуре отреагировали на прозвучавшие в СМИ обвинения в связях семьи генпрокурора Александра Стояногло со скандально известным бизнесменом Вячеславом Платоном.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В Генпрокуратуре заявили, что журналистские расследования подобного рода являются предметом уголовного дела в части вмешательства в отправление правосудия и уголовное преследование преступных организаций экс-главы Демпартии Владимира Плахотнюка и экс-мэра Оргеева Илана Шора.

"Прокуратура располагает соответствующими и убедительными доказательствами того, что несколько лиц, действуя по предварительному согласованию с общественными деятелями Республики Молдова и Украины, разработали план по созданию видимости связей между гражданином Вячеславом Платоном и членами семьи генерального прокурора Александра Стояногло", - сообщают в прокуратуре.

Во исполнение запросов о международной правовой помощи по уголовным делам, поданных в компетентные органы Украины, молдавские прокуроры совместно с украинскими коллегами провели ряд уголовных производств на территории Украины.

Таким образом, выяснилось, что данные о связи супруги генпрокурора Стояногло с компаниями, аффилированными Вячеславу Платону, представленные некоторыми СМИ, ложны и преследуют цель дискредитации прокуратуры.

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В настоящее время ведутся уголовные дела, и учреждение будет и дальше информировать общественность о своих разработках.

"Приступая к расследованию самого сложного финансово-банковского дела в истории Молдовы и других дел, касающихся преступных организаций "Плахотнюк" и "Шор", мы ожидали, что будем подвергаться нападениям и давлению со стороны тех, кто руководил захваченным государством и служил ему и в настоящее время поддерживает подрывные связи с государственными учреждениями, правоохранительными органами и судебными органами", - говорится в заявлении прокуратуры.

В ведомстве пообещали, что обвинение не поддастся давлению и продолжит прилагать все усилия для объективного расследования дел, несмотря на попытки помешать этому процессу.

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