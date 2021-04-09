В Гагаузии разрабатывают проект по строительству водопроводных сетей

Проект по использованию водных ресурсов стал основной темой внеочередного заседания Регионального совета по развитию АТО Гагаузия.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Обсуждение проекта Агентства регионального развития, связанного с использованием водных ресурсов, стало главным вопросом во внеочередном заседании Регионального совета по развитию АТО Гагаузия. В нем приняла участие глава Гагаузии Ирина Влах.

"Речь шла о разработке технико-экономического обоснования проекта по строительству региональных водопроводных сетей из реки Прут в Комратский и Чадыр-Лунгский районы", - пояснили в пресс-службе башкана.

Исследование о целесообразности реализации такого проекта финансируется в рамках программы "Поддержка регионального совета по развитию АТО Гагаузия", внедряемого при поддержке Агентства международного сотрудничества Германии (GIZ) и проекта "Модернизация местных публичных услуг". На заседании приняли решение о перераспределении этих средств.

"Мы должны найти решение для обеспечения жителей Гагаузии водой, а также предоставить доступ к воде предприятиям из разных секторов экономики. Проект подведения воды из реки Прут в населенные пункты Гагаузии активно обсуждается в экспертном сообществе. Сейчас важно выяснить, можем ли мы пойти по этому пути”, - сказала Влах.

Общая стоимость подготовки исследования технико-экономического обоснования проекта составит 192 тысячи леев.

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