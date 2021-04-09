В Гагаузии разрабатывают проект по строительству водопроводных сетей

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Обсуждение проекта Агентства регионального развития, связанного с использованием водных ресурсов, стало главным вопросом во внеочередном заседании Регионального совета по развитию АТО Гагаузия. В нем приняла участие глава Гагаузии Ирина Влах.
"Речь шла о разработке технико-экономического обоснования проекта по строительству региональных водопроводных сетей из реки Прут в Комратский и Чадыр-Лунгский районы", - пояснили в пресс-службе башкана.
"Мы должны найти решение для обеспечения жителей Гагаузии водой, а также предоставить доступ к воде предприятиям из разных секторов экономики. Проект подведения воды из реки Прут в населенные пункты Гагаузии активно обсуждается в экспертном сообществе. Сейчас важно выяснить, можем ли мы пойти по этому пути”, - сказала Влах.
Общая стоимость подготовки исследования технико-экономического обоснования проекта составит 192 тысячи леев.
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