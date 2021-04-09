Видео: самолет молдавской авиакомпании помог установить рекорд Гиннесса

Воздушное судно Air Moldova в одном из аэропортов Великобритании было задействовано, чтобы установить рекорд для Книги Гиннесса.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Самолет ER-AXV компании Air Moldova был задействован в установлении мирового рекорда Гиннесса по самой быстрой 20-метровой буксировке лайнера типа A320. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Мероприятие проходило в феврале 2021 года в аэропорту Великобритании. Участникам нужно было на скорость отбуксировать самолет на 20 метров от старта.

В компании отметили, что воздушное судно весит 41 тонну и рассчитано на 179 мест.

Победителем стал силач Марк Джинс, который установил рекорд за 31,3 секунды.

Также рекорд по самой быстрой 20-метровой буксировке самолета типа A320 установила женская команда в составе Сью Тейлор-Франклин и Сэм Тейлор, они зафиксировали результат в 37,63 секунды.

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