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Видео: самолет молдавской авиакомпании помог установить рекорд Гиннесса

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/02/33121197.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34315702/Video-samolet-moldavskoy-aviakompanii-pomog-ustanovit-rekord-Ginnessa-.html

Воздушное судно Air Moldova в одном из аэропортов Великобритании было задействовано, чтобы установить рекорд для Книги Гиннесса.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Самолет ER-AXV компании Air Moldova был задействован в установлении мирового рекорда Гиннесса по самой быстрой 20-метровой буксировке лайнера типа A320. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Мероприятие проходило в феврале 2021 года в аэропорту Великобритании. Участникам нужно было на скорость отбуксировать самолет на 20 метров от старта.  

В компании отметили, что воздушное судно весит 41 тонну и рассчитано на 179 мест.

Победителем стал силач Марк Джинс, который установил рекорд за 31,3 секунды.

Также рекорд по самой быстрой 20-метровой буксировке самолета типа A320 установила женская команда в составе Сью Тейлор-Франклин и Сэм Тейлор, они зафиксировали результат в 37,63 секунды.

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