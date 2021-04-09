Для любителей азартных игр: налоговая служба напоминает о мерах ответственности

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Государственная налоговая служба рекомендует физическим лицам, которые получили доход от азартных игр и ставок за рубежом, добровольно соблюдать требования законодательства и напоминает, что игорная деятельность является государственной монополией.

"Государственная налоговая служба призывает налогоплательщиков, которые получают доход от выигрышей от азартных игр и/или ставок на спортивных состязаниях, совершенных через сети электронных коммуникаций, добровольно соблюдать положения действующего законодательства", - отметили в фискальном ведомстве.

Так, в службе обратили внимание на то, что, согласно Налоговому кодексу, выигрыши, полученные через сети электронной связи, представляют собой общую сумму, снятую с игрового счета. И, соответственно, доходы от выигрышей от азартных игр и лотерей или ставок, реализованных физическими лицами через сети электронной связи, облагаются налогом в размере 12%.

В налоговой также напоминают о том, что с начала года вступило в силу дополнение к Уголовному кодексу, которое оговаривает уголовную ответственность за организацию и ведение на территории Республики Молдова неуполномоченными лицами игорной деятельности, составляющей государственную монополию.

Также эта статья предусматривает уголовное наказание за любые действия по импорту, продвижению, поддержке, посредничеству, содействию или поощрению такой деятельности, включая предоставление платежных или электронных платежных услуг в пользу лиц, не уполномоченных организовывать и осуществлять на территории Республики Молдова деятельность в сфере азартных игр, являющуюся государственной монополией.

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