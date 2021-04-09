14:36 09 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Азартные игры

Для любителей азартных игр: налоговая служба напоминает о мерах ответственности

© CC0
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34316104/dlya-lyubiteley-azartnykh-igr-nalogovaya-sluzhba-napominaet-o-merakh-otvetstvennosti.html

Государственная налоговая служба также рекомендует налогоплательщикам добровольно соблюдать положения действующего законодательства.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Государственная налоговая служба рекомендует физическим лицам, которые получили доход от азартных игр и ставок за рубежом, добровольно соблюдать требования законодательства и напоминает, что игорная деятельность является государственной монополией.

"Государственная налоговая служба призывает налогоплательщиков, которые получают доход от выигрышей от азартных игр и/или ставок на спортивных состязаниях, совершенных через сети электронных коммуникаций, добровольно соблюдать положения действующего законодательства", - отметили в фискальном ведомстве.

Азартные игры.
© CC0 / Pixabay / ThorstenF
В Молдове – новый этап борьбы с незаконными интернет-казино
Так, в службе обратили внимание на то, что, согласно Налоговому кодексу, выигрыши, полученные через сети электронной связи, представляют собой общую сумму, снятую с игрового счета. И, соответственно, доходы от выигрышей от азартных игр и лотерей или ставок, реализованных физическими лицами через сети электронной связи, облагаются налогом в размере 12%.

В налоговой также напоминают о том, что с начала года вступило в силу дополнение к Уголовному кодексу, которое оговаривает уголовную ответственность за организацию и ведение на территории Республики Молдова неуполномоченными лицами игорной деятельности, составляющей государственную монополию.

Также эта статья предусматривает уголовное наказание за любые действия по импорту, продвижению, поддержке, посредничеству, содействию или поощрению такой деятельности, включая предоставление платежных или электронных платежных услуг в пользу лиц, не уполномоченных организовывать и осуществлять на территории Республики Молдова деятельность в сфере азартных игр, являющуюся государственной монополией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Генпрокуратура занялась "Национальной лотереей" и игорным бизнесом
Вступила в силу статья УК о нарушении монополии государства на азартные игры
Теги:
азартные игры

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг Forbes
France: Police raid Vivienne Palace amid accusations of illegal clandestine dinners
Видео: пир во время ковида - полиция накрыла подпольную вечеринку
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться