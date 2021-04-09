Центр антикоррупции расследует мошенничество с получением гражданства Румынии

Сотрудники Национального центра антикоррупции и прокуроры нагрянули с проверками в офисы двух компаний.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Национального центра по борьбе с коррупцией проводят проверки по нескольким адресам, фигурирующим в делах по фактам получения румынского гражданства обманным путем.

Проверки проводятся для подкрепления доказательств по делам, возбужденным по факту торговли влиянием путем оказания услуг по незаконным платежам.

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