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Сотрудники Национального центра антикоррупции

Центр антикоррупции расследует мошенничество с получением гражданства Румынии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34317103/Tsentr-antikorruptsii-rassleduet-moshennichestvo-s-polucheniem-grazhdanstva-Rumynii.html

Сотрудники Национального центра антикоррупции и прокуроры нагрянули с проверками в офисы двух компаний.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Национального центра по борьбе с коррупцией проводят проверки по нескольким адресам, фигурирующим в делах по фактам получения румынского гражданства обманным путем.

Национальный антикоррупционный центр.
© Sputnik / Miroslav Rotari
За неделю Центр антикоррупции изъял активы на сумму в четверть миллиона
"Сегодня мы находимся в Just Consult и Document Park. Национальный центр антикоррупции и прокуроры должны изучить несколько документов, которые они собрали в штаб-квартирах этих компаний", - пояснили в центре антикоррупции.

Проверки проводятся для подкрепления доказательств по делам, возбужденным по факту торговли влиянием путем оказания услуг по незаконным платежам.

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