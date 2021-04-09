Центр антикоррупции расследует мошенничество с получением гражданства Румынии

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Национального центра по борьбе с коррупцией проводят проверки по нескольким адресам, фигурирующим в делах по фактам получения румынского гражданства обманным путем.
"Сегодня мы находимся в Just Consult и Document Park. Национальный центр антикоррупции и прокуроры должны изучить несколько документов, которые они собрали в штаб-квартирах этих компаний", - пояснили в центре антикоррупции.© Sputnik / Miroslav Rotari
Проверки проводятся для подкрепления доказательств по делам, возбужденным по факту торговли влиянием путем оказания услуг по незаконным платежам.
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