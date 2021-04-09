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Киоск

Аукцион на размещение киосков в Кишиневе: сколько их появится

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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После демонтажа нелегально установленных киосков в Кишиневе были объявлены аукционы на аренду мест под новые торговые точки и право осуществлять продажу. Таким образом, в столице появится восемь новых киосков.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. В пятницу состоялся пятый аукцион на получение права на размещение в Кишиневе торговых киосков. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан. 

Как рассказал кишиневский градоначальник, предприниматели заплатят 16,6 миллионов леев за 8 из 9 мест, предложенных под киоски. Срок действия договора на право торговли – 5 лет.

"Самым дорогим местом для торговли стал участок, расположенный в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, рядом с мемориальным комплексом "Сынам Родины – Святая Память": на аукционе за него предложили 4,63 миллиона леев", – отметил примар. 

Киоск, архивное фото.
© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
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По его словам, большие суммы были предложены также за размещение киосков в сквере у Кафедрального собора (3,97 миллионов леев) и в парке "Валя Морилор" (3,69 миллионов леев).

Чебан подчеркнул, что "эти миллионы леев идут в бюджет столицы, а не в чей-то карман, как это происходило до сих пор".

По мнению градоначальника, Кишинев только выиграет, если в городе на первом месте будет закон и все сделки будут осуществляться транспарентно.

Он отметил, что в нынешнем аукционе были выставлены места, которые ранее другие предприниматели выиграли, но не оплатили. Последнее, девятое место было исключено из конкурса из-за отсутствия на него претендентов.

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