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Центр COVID-19 в Кишиневе

Свежие данные: сколько случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (104)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34326222/svezhie-dannye-skolko-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 910 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Зарегистрировано два эпизода "импорта" инфекции – оба из Бельгии.

Общее число случаев заражения в стране достигло 240 056.

За минувшие 24 часа проведено 5799 тестов.

Коронавирус выявлен у 11 медработников: 2 врачей, 6 медсестер и 3 сотрудников вспомогательного персонала.

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© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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В крайне тяжелом состоянии находятся 316 пациентов (из них 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1153 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 220 881.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 32 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 5339.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (104)

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