Тендер на закупку вакцины анти-COVID: пока нет ни одной заявки на участие

Молдавские власти продолжат работу по закупке вакцины против коронавируса для ее использования в национальной программе иммунизации. До сих пор ни одна фирма не подала заявки на участие в тендере по закупкам.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Центр по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS) не получил ни от одной компании предложения на поставку вакцины против коронавируса. Об этом сообщили в центре в пятницу.

"Сообщаем, что во время проведения открытого аукциона по закупке вакцины против COVID-19 для ее использования в национальной программе иммунизации не было подано ни одного предложения на закупку", – говорится в сообщении центра.

В то же время в ведомстве отметили, что на данном этапе "продолжают переговоры напрямую с производителями вакцин против COVID-19".

Ранее в центре на время приостанавливали тендер на покупку вакцины против коронавируса и продлевали срок подачи заявок.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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