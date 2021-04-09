В Молдове запретят сразу отключать электричество должникам

В Молдове будут штрафовать поставщиков электроэнергии, которые станут отключать должников сразу. Теперь потребителей необходимо письменно предупредить и дать еще десять дней на оплату.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Молдавских потребителей электроэнергии, не заплативших вовремя за услуги, больше не будут сразу отключать от сети. Соответствующий законопроект утвердили в парламенте в пятницу в двух чтениях.

Согласно проекту закона, сначала поставщики услуг должны будут прислать письменное предупреждение, и только через десять дней после этого можно будет отключить должников от электричества. Законодательная инициатива принадлежит фракции социалистов.

Как говорится в документе, поставщиков, нарушивших данное постановление, ждет штраф: до 1250 леев для физических лиц и до 2500 леев для должностных лиц. Юридическим лицам будет назначен штраф до 5000 леев.

"Такие меры необходимы во время эпидемиологического кризиса, так как пандемия сказалась на доходах физических и юридических лиц. В то же время при подключении к электроснабжению потребители несут дополнительные расходы", – заявил во время заседания парламента депутат-социалист Петру Бурдужа.

В Молдове с 1 апреля до 30 мая действует чрезвычайное положение из-за пандемии COVID-19. Одна из мер, установленных Национальной чрезвычайно комиссией общественного здоровья, заключается в запрете отключать потребителей от электричества, газа, отопления или воды в случае неуплаты, а также начислять пеню за долги.

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