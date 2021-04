Молдова может закупить китайскую вакцину против COVID-19

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве в пятницу.

Как отметили в ведомстве, после анализа предложения члены комитета решили напрямую заключить контракт на поставку Молдове 400 000 доз вакцины CoronaVac, производимой компанией Sinovac, после выполнения всех условий контракта.

"Вакцина CoronaVac одобрена в 17 странах, включая Украину. Вакцина вводится внутримышечно в 2 приема с интервалом в 28 дней. Ее хранят при температуре 2-8 градусов по Цельсию", – говорится в пресс-релизе Минздрава.

В министерстве уточнили, что CAPCS запустил две процедуры закупок: переговоры без предварительной публикации об участии и открытый тендер, в котором пока не подали предложений.

Центр отправил прямые запросы производителям вакцины против COVID-19: Pfizer Inc, Moderna Inc, Johnson & Johnson Inc, AstraZeneca PLC, Sinopharm Group Co. Ltd, Российскому фонду прямых инвестиций, Институту сыворотки Индии, AstraZeneca/SK Bioscience Co.Ltd, Sinovac Biotech Ltd и CanSino Biologics Inc.

Центр продолжает прямые переговоры с производителями вакцины против COVID-19 о предоставлении стране доз вакцины для реализации Национального плана иммунизации против COVID-19.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

