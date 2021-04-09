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Георгиевская ленточка. Архивное фото

Коллаж из фото участников ВОВ: в Бендерах организуют акцию #Лица Победы

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (487)
2010
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34328470/kollazh-iz-foto-uchastnikov-vov-v-benderakh-organizuyut-aktsiyu-litsa-pobedy.html

Бендерская администрация привлекает к участию в создании фотоколлажа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. В Бендерах к 9 мая организуют молодежную акцию #Лица Победы. С 12 по 30 апреля проводится сбор портретных фотографий участников боевых действий Великой Отечественной войны. Уже седьмого мая на сайте местной администрации появится коллаж из снимков, которые пришлют участники акции.

Георгиевская ленточка
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
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"Цель акции – формирование у молодежи духовно-нравственных ценностей, сохранение знаний о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, воспитание чувства гражданского долга и ответственности", – пояснили в администрации Бендер.

В акции могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Фото можно отправить на сайт администрации, в тексте письма указав краткую информацию: ФИО изображенного на снимке, годы его жизни, где воевал, в каком звании.

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Тема:
Наследники великой Победы (487)

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Теги:
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