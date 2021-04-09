20:02 09 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Молоток судьи

Замглаву молдавских пенитенциарных учреждений перевели под домашний арест

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34329703/zamglavu-administratsii-tyurem-pereveli-pod-domashniy-arest.html

Заместитель главы молдавских пенитенциарных учреждений Сергей Демченко во второй раз переведен под домашний арест.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Суд кишиневского сектора Чеканы перевел заместителя директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) Сергея Демченко под домашний арест на 30 дней. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Эмил Гайтур.

Обыски. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новые обыски в Молдове: проверка проходит в сорокской тюрьме

Он отметил, что в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью посчитали такую меру необоснованной и сообщили, что обжалуют это решение суда.

Напомним, Демченко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной организации. По решению Апелляционной палаты, 10 марта его вернули под предварительный арест.

Ранее его задерживали в середине февраля на 15 дней. Затем также отпустили под домашний арест. 

Также в середине февраля Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провела обыски в доме, офисе и автомобиле Демченко. В то же время рошел ряд следственных мероприятий в отношении других сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы.

Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски в Кишиневе и в тюрьме №18 в Бранештах.

Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Прошли обыски в администрации тюрем Молдовы - подробности
Сотрудниками администрации тюрем Молдовы заинтересовались прокуроры
Скандал с сотрудниками администрации тюрем Молдовы набирает обороты

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Принц Филипп, 2020 год.
Фото: памяти принца Филиппа, герцога Эдинбургского
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса
Видео: как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться