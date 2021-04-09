Замглаву молдавских пенитенциарных учреждений перевели под домашний арест

Заместитель главы молдавских пенитенциарных учреждений Сергей Демченко во второй раз переведен под домашний арест.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Суд кишиневского сектора Чеканы перевел заместителя директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) Сергея Демченко под домашний арест на 30 дней. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Эмил Гайтур.

Он отметил, что в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью посчитали такую меру необоснованной и сообщили, что обжалуют это решение суда.

Напомним, Демченко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной организации. По решению Апелляционной палаты, 10 марта его вернули под предварительный арест.

Ранее его задерживали в середине февраля на 15 дней. Затем также отпустили под домашний арест.

Также в середине февраля Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провела обыски в доме, офисе и автомобиле Демченко. В то же время рошел ряд следственных мероприятий в отношении других сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы.

Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски в Кишиневе и в тюрьме №18 в Бранештах.

Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova