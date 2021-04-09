Чокой: Молдова занимает 18-е место в Европе по заражениям COVID-19

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдова на 18-м месте в Европе по числу новых заражений и на 16-м месте по числу летальных исходов. Об этом заявил и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой на брифинге в пятницу.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему тревожная, и это может быть связано с обнаружением в стране британского штамма коронавируса.

"Подозреваем, что это эффект британского штамма коронавируса. Настораживает, что много случаев заражения и среди детей – 12 528. Если вы помните, ранее такого не было. До появления британского штамма дети практически не болели вирусом", – заявил Чокой.

Он добавил, что, помимо этого, в стране много беременных женщин, зараженных COVID-19.

Как уточнил Чокой, Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) регулярно проводит проверки и на данный момент установило 19 случаев несоблюдения эпидемиологических мер на различных предприятиях.

"Попросил коллег из НАОЗ отзывать лицензии у тех предпринимателей, которые не соблюдают профилактические меры. В решении №1 комиссии четко прописано такое право для контролирующих органов, – отметил и. о. премьера.

По его данным, в стране для патрулирования улиц и соблюдения всех мер, установленных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, было задействовано более 11 тысяч полицейских и свыше 80 военнослужащих.

Помимо этого, как уточнил Чокой, в Молдове продолжается программа иммунизации населения. Ее уже прошли 61 091 человек, при этом есть и граждане, прошедшие вакцинацию в других странах.

Также Чокой подтвердил, что молдавские власти ведут переговоры с китайской компаний для приобретения вакцины CoronaVac.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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