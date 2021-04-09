Каких ограничений ждать в Молдове на Пасху – ответ и. о. премьера

И. о. премьер-министра Аурелиу Чокой рассказал, какие запреты планируют ввести молдавские власти во время пасхальных праздников.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Молдавские власти рассматривают решение о запрете богослужений в церквях, такое заявление сделал в пресс-центре Sputnik Молдова и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

По его словам, подобный вопрос уже обсуждают специалисты Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"Но на данный момент мы рассматриваем решение о запрете на проведение богослужений в церквях в том числе и в ночь на Пасху", – отметил Чокой.

Он добавил, что также власти обсуждают и закрытие кладбищ на Радуницу.

"Территориальная комиссия по ЧС Кишинева уже практически решила закрыть кладбища на Радуницу. Это решение учитывается и на республиканском уровне. Мы все хорошо знаем, какой может быть риск и что происходит в эти праздники на кладбищах. Поминки по усопшим превращаются в дефиле моды", – объяснил Чокой.

И.о. главы кабмина также отметил, что ограничение на передвижение граждан, в том числе в другие населенные пункты пока не планируется вводить.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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