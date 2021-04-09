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Вакцина Спутник V

Чокой рассказал, когда вакцина "Спутник V" будет доставлена в Молдову

© Sputnik / Iliya Pitalev
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (106)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34330931/ciocoi-rasskazal-kogda-vaktsina-sputnik-v-dostavjat-v-moldovu.html

Российская вакцина "Спутник-V" может поступить в Молдову до конца апреля, такого мнения придерживается глава временного правительства.

КИШИНЕВ, 9 apr – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой рассказал в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова, что молдавский Минздрав и Министерство иностранных дел и европейской интеграции готовят необходимую документацию для доставки в страну российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". 

Аурелиу Чокой
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Чокой рассказал о подготовке партии вакцины "Спутник V" для Молдовы

По его словам, препарат будет доставлен в республику в качестве гуманитарной помощи. 

"Остается дождаться, когда партия будет доставлена. Пока не можем назвать точно дату, но мы в постоянном контакте с нашими партнерами из Российской Федерации. Надеемся, что очень скоро вакцина поступит в страну, до конца апреля, думаю", –  отметил Чокой. 

Ранее молдавский Минздрав сообщил, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в Молдову. Из них 62 тысячи доз отправят в Приднестровье. 

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (106)

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