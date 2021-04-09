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Вакцины анти-COVID появятся в частных клиниках Молдовы: какие цены будут

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210409/34331063/vaktsiny-anti-covid-poyavyatsya-v-chastnykh-klinikakh-moldovy-kakie-tseny-budut.html

Молдавские власти изучают вопрос о доступности вакцин против коронавируса и в частных клиниках страны. На данном этапе рассматривается вопрос цены таких препаратов.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Вакцины против COVID-19 должны быть доступны и в частных медицинских учреждениях, чтобы граждане получили возможность быстрее привиться, заявил в прямом эфире дискуссионного клуба в пресс-центре Sputnik Молдова и. о. главы кабинета министров Аурелиу Чокой. 

"Стоимость закупки вакцины – одна, но когда эти препараты дойдут до частных клиник, там их цена будет уже другой. Нужно обозначить потолок стоимости вакцин в частных медучреждениях, чтобы цены не были слишком завышены. Конечно, мы позволим предпринимателям ввозить препараты против коронавируса, но высокие цены на вакцины для граждан неприемлемы", – подчеркнул Чокой.

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Iliya Pitalev
Чокой рассказал, когда вакцина "Спутник V" будет доставлена в Молдову

По данным главы временного правительства, власти сейчас обсуждают с Агентством по лекарствам и медицинским изделиям механизм определения цен на вакцины, которые будут ввезены в страну частными предпринимателями. 

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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