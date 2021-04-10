Закроют ли снова в Молдове кафе и рестораны в режиме ЧП

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Закроют ли в Молдове снова кафе и рестораны, зависит только от эпидемиологической ситуации в стране, заявил в ходе дискуссионного клуба в пресс-центре Sputnik Молдова и. о. главы кабинета министров Аурелиу Чокой.

"Если мы зафиксируем значительный рост новых случаев COVID-19, то мы будем обязаны ввести другие, более жесткие меры. Будем вынуждены закрыть. Повторю, это может произойти не желанию Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, а для сокращения количества смертей. Посмотрите, что происходит в больницах в отделениях интенсивной терапии", – подчеркнул Чокой.

Отвечая на вопрос, будут ли власти вводить еще какие-то более жесткие ограничения, и. о. премьер-министра отметил, что пока достаточно тех запретов, которые уже опубликовали в соответствующих решениях комиссии.

Однако, заявил Чокой, по его личному мнению, он считал бы целесообразным введение дополнительных запретов в случае, если количество новых случаев коронавируса, выявленных в стране, установится на отметке около двух тысяч в день.

"Но все то время, пока мы фиксируем до одной тысячи новых заражений в день, не думаю, что нужно предпринимать более жесткие действия. Даст Бог, мы не придем к большим цифрам. С другой стороны, надо быть очень внимательными, чтобы не навредить развитию экономики в стране", – добавил Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Карантин и самоизоляция: что происходит в учебных заведениях Молдовы>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova