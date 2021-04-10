Фото: спасатели проводят кампанию по безопасности газовых установок

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) проводит профилактическую кампанию с целью минимизировать риски взрывов и возгораний баллонов со сжиженным газом и газовых установок.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. По данным территориальных подразделений ГИЧС, на этой неделе специалисты Инспекции провели инструктаж для 4185 человек из 101 населенного пункта Молдовы, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ИГСУ посетили 1397 домовладений, где предупредили людей о рисках неправильной эксплуатации баллонов со сжиженным газом и газовых установок.

"Особое внимание специалисты уделили одиноким и пожилым людям, а также социально незащищенным слоям населения", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан нести ответственность и соблюдать правила техники безопасности во избежание пожаров, взрывов и других рискованных ситуаций, вызванных неосторожностью при эксплуатации газовых установок.

В то же время специалисты обучили рабочих на 63 АЗС страны. Так, по данным ГИЧС, с начала профилактической кампании до настоящего времени работники инспектората провели профилактические мероприятия в 876 населенных пунктах, обучив 54 027 граждан, а это 16 537 квартир, частных домовладений и станций сжиженного газа. Кампания будет продолжена во всех регионах страны.

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