Движение на одной из улиц Кишинева перекроют по выходным – как будет ходить транспорт

Движение на участке улицы Иона Крянгэ в столице между улицами Алба-Юлия и Еужена Коки будет перекрыто по выходным до конца текущего месяца.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Мэрия Кишинева сообщает, что 10-11, 17-18 и 24-25 апреля, движение по улице Иона Крянгэ будет полностью остановлено на участке между улицами Алба-Юлия и Еужена Коки.

Такая мера принята столичными властями в связи с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в рамках капитального ремонта ул. Иона Крянгэ, включающего реабилитацию водопровода и канализационных сетей.

Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

— открывается дополнительный троллейбусный маршрут "D" по следующему направлению: ул. Алба-Юлия, ул. Конституции, ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, бул. Штефан чел Маре, Каля Ешилор (Парк "Алунелул"), обратно — Каля Ешилор, бул. Штефан чел Маре, ул. А. Щусева, ул. Константина Стере, ул. Василе Лупу, ул. Конституции, ул. Алба-Юлия;

— маршрут троллейбуса №1 изменяется следующим образом: в направлении сектора Буюкань — по бул. Штефан чел Маре, улице Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице Букурешть, улице А. Щусева, ул. Константина Стере, улице Василе Лупу, улице Тудора Владимиреску (фабрика "Aschim"), в направлении центра города — от ул. Тудора Владимиреску до ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;

— маршруты троллейбусных маршрутов №3 и 4 изменятся следующим образом: в направлении сектора Буюкань — от ул. Василе Лупу до ул. Тудора Владимиреску, в сторону центра города — от ул. Тудора Владимиреску до ул. Василе Лупу и далее по установленным маршрутам;

— маршрут троллейбуса №21 сокращается. От площади Дмитрия Кантемира он будет ходить до ул. Барьера Скулень;

— маршрут троллейбуса №22 сокращается от площади Дмитрия Кантемира до парка "Алунелул";

— маршрут троллейбуса №35 изменен следующим образом: от ул. Тудора Владимиреску до ул. Василе Лупу и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

— маршрут автобуса №11 сокращен до Площади объединения;

— маршрут автобуса №26 изменяется следующим образом: в направлении сектора Буюкань — по бул. Штефан чел Маре на ул. Сергея Лазо, ул. А. Щусева, ул. Константина Стере, ул. Василе Лупу, ул. Конституции, ул. Алба-Юлия, в сторону центра города — от ул. Алба-Юлия до ул. Конституции, Василе Лупу, ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Количество курсирующих автобусов будет устанавливаться в соответствии с формирующимся потоком пассажиров.

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