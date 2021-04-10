Стефан III Великий – один против Османской империи

Стефан III и внешнеполитические задачи страны

Молдавский господарь был, безусловно, политической фигурой европейского масштаба. На долю Стефана выпало тяжелое время для княжества – период экспансии Османской империи в Европе. Молдавия была среди стран, которые "Блистательная Порта" планировала подчинить. Кроме того, воеводе приходилось сражаться и со своими соседями, отстаивая независимость государства.

Борьба за трон

После смерти Александра Доброго в 1432 году благополучные годы в стране закончились, в Молдавском княжестве начались смутные времена и острая борьба за власть между претендентами. В течение 25 лет до начала правления Стефана III в стране часто менялись господари – это были в основном дети (пять сыновей и две дочери) и внуки Александра от разных браков, а их у него было официально четыре.

Борьба за трон в большом семействе привела к плачевным последствиям для страны. При Петре III Ароне, который убил своего брата - воеводу Богдана II, Молдова начала выплачивать ежегодно дань османам в размере 2 тысяч золотых.

12–14 апреля 1457 года престол Молдавского княжества в Сучаве занял Стефан III, после того как ему удалось победить на поле боя войска своего дяди – господаря Петра III Арона. Стефан III был сыном убиенного Богдана II и его супруги Марии Олти. В свою очередь, Богдан II считался незаконнорожденным сыном Александра Доброго, низвергнув своего племянника Александра I с престола и заняв его место в сентябре 1449 года.

Хроники Стефана

О Стефане написано много интересных работ, мы же предлагаем читателям познакомиться с фрагментами хроник, написанными самим Стефаном или под его непосредственной редакцией. Во всяком случае, известно, что молдавский воевода самолично прибыл в Германию, в том числе и для того, чтобы опубликовать сей труд в известном издательстве. Этот документ хранится в Государственной библиотеке Мюнхена.

© Photo : Евгений Паскарь Хроника Стефана воеводы 1502 год. Лицевая страница книги. Фрагмент

Хроника написана на средневековом немецком языке начала XVI века и издана в 1502 году под названием: Cronica breuiter Scripta Stephan[i] Dei gracia Voyvoda[e] Terrarum Moldannens[ium] necnon Valachyens[ium] (Хроника краткая, написанная Стефаном Божьей милостью воеводы Земли Молдавской, а также Валашской). Этот труд сегодня известен как Молдавско-немецкая летопись, которая охватывает события в период правления Стефана Великого до 1499 года.

Как трон Молдовы перешел к Стефану III

В году, который пишут 1457 после рождества Христова, в месяце апреле 11 дня во вторник страстной недели, перед Пасхой пришел воевода Стефан, сын воеводы Богдана, он пришел с небольшим войском с мунтянами и с [людьми] низовских земель, всего 6 тысяч человек. И встретился с воеводой Ароном у ручья или речки по названию Хряска у Должешти. Там воевода Стефан победил воеводу Арона и изгнал [его] из страны, а сам остался здесь властвовать.

© Photo : Работа Е. Максимовского Стефан Великий. Работа Е.Максимовского. 1907 г. Картина выставлена в Национальном историческом музее г. Кишинев

Мунтянами молдаване называли жителей соседнего Угровлашского княжества. Мунтянские войска, вероятно, предоставил воевода Влад III (он же Влад Цепеш). Низовская земля, предположительно, Бессарабия. Село Должешти находится на левом берегу реки Сирет, недалеко от города Роман.

Война с секеями

6969. В месяце июне 5 дня выступил воевода Стефан против секлеров и разграбил их [селения], и взял у них много и много их перебил.

6969 год от сотворения мира соответствует 1461 году новой эры; в хронике Стефана год начинается в сентябре. Секлеры – жители трансильванской области в Карпатах, граничащей с Молдовой. Секлеры или секеи – народность, известная с XII века, разговаривают на венгерском языке.

Невеста из Киева

6971. В месяце июле XV дня привезли воеводе его княгиню из Киева. И с ней он имея [дочь, будущую] княгиню в стране московитов…

Киевская княжна – это Евдокия Олельковна, сестра Киевского князя Симеона – супруга Стефана III. Под княгиней в стране московитов подразумевается дочь Стефана III и Евдокии – Елена Волошанка – супруга Ивана Молодого – сына московского князя Ивана III.

Как Стефан захватил Килию

6973. В месяце январе XXIII дня в четверг в полночь подошел воевода Стефан в добрый мир без всяких препятствий к Килии, и с раннего [утра] в пятницу он целый день обстреливал и штурмовал ворота замка и силою захватил его. Там он простоял три дня, и тогда сдались также [оборонявшиеся] в посаде, и воевода Стефан назначил наместником в Килию своего шурина Исайю.

Кто к нам с мечом придет, тот от него и пострадает

6977... В месяце ноябре… 29 дня подошли венгры к Романову торгу и 7 декабря сожгли Романов торг и пошли всей своей силой на Мулду, один из главных городов Молдавской земли. 14 декабря в ночь с понедельника на вторник воевода Стефан напал со своим войском на венгров, и очень много их было убито, их кости и сегодня еще [там] лежат и вечно лежать будут. Тогда был и король Матиаш ранен двумя стрелами, которые он унес [с собой] из [этой] страны... В это же самое время вторглись в страну татары… воевода Стефан пошел со своим войском на татар и изгнал их из страны, многих убив. Однако большое войско преследовало и короля Матиаша, которое захватило у него многих людей, так что королю не [удалось] вывезти из страны пушек, которые еще закопаны в горах, и никто их до сегодняшнего дня не может найти.

© Photo : Евгений Паскарь Оружие XV-XVI веков. Национальный музей истории

Город Мулда (также и Молда) – это старонемецкая форма топонима, известного также как как Молдавия, Молдова. Мулда (она же Молдодания) – первая столица Молдавского княжества, по легенде, основанного Драгошем из Марамуреша. Матиаш – венгерский король Матиаш Хуньяди (иначе Матвей Корвин).

Присоединение к Молдове Угровлахии

6981. В месяце ноябре 8 дня в понедельник расположил воевода Стефан свое войско со своей хоругвью в Мунтении у [реки] Милковой; [эта] часть [войска состояла из] 48 дружин, а с частью в 12 [дружин] он выступил с воеводой Басарабом против воеводы Радула… И убил 64 тысячи человек из его [войска], так что воеводе Радулу едва [удалось] бежать с немногими людьми в замок… Дымбовица. В том же месяце 23 дня пришел воевода Стефан со всем своим войском к этому замку и подверг его сильной осаде, а ночью воевода Радул бежал из замка… воевода Стефан занял замок, взяв его штурмом. И захватил [там] жену воеводы Радула и его единственную дочь со всем войском и с большими сокровищами. И она [дочь Радула], будучи… высокого происхождения, еще сегодня является княгиней воеводы Стефана: с ней он имеет сына, воеводу Богдана, и две красивых дочери; и захватил все атрибуты власти, которые принадлежат князю, со всеми хоругвями и обозом. И тут стоял воевода Стефан три дня у одного леса, пока он не привел в порядок свое войско, когда он услыхал, что турки в неизвестном числе идут на помощь воеводе Радулу. Их пришло в том же месяце 28 дай всего 13 тысяч человек с 6 тысячами мунтян. И воевода Стефан мужественно встретил их; и бог помог ему, так что он их разбил. А кого он захватил живым, тех он [велел] сажать на колья крестообразно через пупок, всего 2300; и был занят этим два дня, а [затем] увел свое войско.

© Photo : Евгений Паскарь Средневековые молдавские монеты. Национальный музей истории

Спасение детей из рабства, ссора с султаном

6982 ... в феврале месяце 9 дня турки взяли Кафу и загрузили 32 больших корабля товарами, большими сокровищами, а в последний корабль [поместили] 12 детей горожан…; и отправили их в Константинополь. Выйдя в море, юноши… убили турок, и бог дал им счастья, так как ветер пригнал корабли к Килие. И тут пришел воевода Стефан и его войско с 400 телегами и забрали товары вместе с юношами и доставили их в Сучаву... В это время кафцы и венецианцы узнали, что эти дети находятся у воеводы Стефана, и очень этому были рады. И послали ему много денег и флоринов, чтобы он отпустил юношей; тогда воевода [снабдил] юношей одеждой и отпустил их; и которые из них хотели поехать домой, тех он велел проводить в страну венгров. Многие из них остались в Сучаве, где они находятся и сегодня. В том же году… посылал турецкий султан много послов, одного за другим к воеводе Стефану, чтобы он вернул ему сокровища и юношей, чего он не сделал.

Разгром стотысячной турецкой армии

6983. В месяце январе 10 дня в четверг у воеводы Стефана был большой бой с турками немного выше Васлуя у реки, которая называется Берлад. Бог ему помог, он разбил турок числом в сто тысяч и 17 тысяч мунтян, которые были с ними, так что вряд ли кто-нибудь из них ушел невредимым. И их преследовали еще целых 8 миль по сильно заболоченной [местности].

В противостоянии с Османской империей у Молдавии не было шансов одной одолеть могущественного противника. Поэтому все военные успехи Стефана III в итоге привели к потере к 1485 году приморских территорий и городов, присоединенных ранее предшественниками молдавского господаря. Собирание земель закончилось, теперь стояла уже иная задача – сохранить государство, в чем заслуга Стефана III несомненна.

© Photo : Евгений Паскарь Одна из недавно изданных книг о Стефане Великом

По мнению молдавского историка и филолога В. Стати, Стефан принимал деятельное участие не только в ратных делах, но и способствовал экономическому развитию государства, вел активную внешнюю политику, уделял большое внимание развитию культуры.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Возложение цветов к памятнику Стефана Великого

"Как никто другой, Стефан III способствовал развитию молдавской культуры во всех областях. Он заложил основы молдавской историографии на славянском языке: по его поручению и под его наблюдением в конце XV века были написаны десять молдавско-славянских летописей - уникальная, бесценная основа молдавской исторической науки", - подчеркнул Стати.

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