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Центр COVID-19 на MoldExpo в Кишиневе

За год работы через COVID-центр на Moldexpo прошло более 30 тысяч пациентов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210410/34333462/za-god-raboty-cherez-covid-tsentr-na-moldexpo-proshlo-bolee-30-tysyach-patsientov.html

Ровно год назад был открыт кишиневский COVID-центр. До сих пор он является медучреждением с самой большой вместимостью койко-мест для больных коронавирусом в стране.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. COVID-центр был создан в Кишиневе совместными усилиями муниципалитета и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, сообщает в своем Telegram-канале мэр Кишинева Ион Чебан.

Центр COVID-19 на Moldexpo
© Sputnik / Mihai Caraus
Что происходит в Центре COVID-19 на Moldexpo: рассказ врача

С момента открытия центра до настоящего времени медицинская помощь оказана более 31 500 пациентам, в том числе 900 в отделении реанимации. Непрерывную деятельность центра обеспечивают более 160 сотрудников, 90% их них – специалисты кишиневской больницы "Святая Троица" (бывшая 3-я городская больница).

С 1 октября 2020 года центр перешел в управление примэрии Кишинева и вскоре стал ключевым учреждением в управлении эпидемиологической ситуацией, что позволило разгрузить больницы.

"Нас поддержали Минобороны, Медицинский университет им. Н. Тестемицану ", ВОЗ, внешние и внутренние доноры. Значительную поддержку в этом плане оказали больница "Святая Троица" и директор учреждения Олег Круду, обеспечившие реализацию и применение на практике этого проекта", — рассказывает Чебан.

Изначально, по словам Чебана, в Центре COVID на Moldexpo было оборудовано 200 коек. Сейчас их уже 420, включая сортировочные, стационарные и реанимационные. Вместимость центра может быть увеличена до 600 мест.

В нем также действуют клиническая, радиологическая лаборатории, служба визуализации, аптека, склад, зона сортировки пациентов.

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