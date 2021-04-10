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Благодатный огонь в Кишиневе

Митрополия сообщила, когда в Молдову доставят Благодатный огонь

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210410/34334338/mitropoliya-soobschila-kogda-v-moldovu-dostavyat-blagodatnyy-ogon.html

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в аэропорт Кишинева и передадут представителям епархий. Они, в свою очередь, доставят его во все церкви Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В Молдову 1 мая доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщили в пресс-службе Митрополии Молдовы.

Благодатный огонь в Кишиневе
© Sputnik / Osmatesco
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"Надежду и свет нужно нести в души людей. Поэтому традиция приносить Благодатный огонь из Иерусалима не прерывается в период пандемического кризиса, который мы переживаем, она обязательно продолжится, но с необходимыми нормами защиты", — говорится в сообщении Митрополии.

Благодатный огонь прибудет из Иерусалима в субботу вечером, 1 мая, в Кишиневский международный аэропорт.

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