Подросток из Хынчешт получил огнестрельное ранение в ногу – как это случилось

Семнадцатилетний подросток был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в ногу. Стрелявший мужчина сказал полиции, что вынужден был применить оружие для самозащиты.

КИШИНЕВ, 10 апреля - Sputnik. Молодой человек 17 лет из Хынчештского района был доставлен на машине скорой помощи в больницу с огнестрельным ранением в ногу.

В него стрелял 67-летний мужчина, который, в свою очередь, объяснил, что применил оружие, принадлежащее ему на законных основаниях, в целях самозащиты.

Инцидент произошел в селе Карпинены Хынчештского района в пятницу. Об этом 10 апреля сообщила пресс-секретарь районного инспектората Кристина Викол.

Сообщается, что вечером в пятницу 43-летний мужчина обратился в полицию и по телефону рассказал, что его родители подверглись нападению в собственном дворе.

На место происшествия выехал наряд. Полицейские установили, что 17-летний подросток самовольно зашел в дом и напал на хозяина. Чтобы защитить себя, мужчина выстрелил в ногу агрессору из огнестрельного оружия.

Молодого человека забрали врачи и срочно доставили в районную больницу Хынчешт. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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