07:39 11 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Медицинский документ. Архивное фото

Сертификат о вакцинации от COVID-19: как он будет выглядеть и зачем нужен

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210411/34337635/sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-kak-on-budet-vyglyadet-i-zachem-nuzhen.html

После прививки второй дозой вакцины можно будет получить сертификат о подтверждении иммунизации против COVID-19. Что он будет содержать и какие преимущества он может предложить в ближайшем будущем?

Вакцинация от коронавируса. Архивное фото
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
COVID-паспорт или ПЦР-тест для туристов: что говорят специалисты
КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. В рамках программы "Logica Puterii" заместитель начальника управления социальной помощи и здравоохранения мэрии Кишинева Борис Гылкэ рассказал, что пошел вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca. Сразу после инъекции первой дозы вакцины он получил подтверждающий этот факт сертификат. Документ содержит информацию о введенной человеку сыворотке и дате иммунизации.

Официальный же сертификат о вакцинации выдается только после введения второй дозы вакцины, уточнил Борис Гылкэ.

"Сертификат будет выдан в медицинском учреждении, где проводится вакцинация, он предоставляется сразу после процедуры иммунизации. Сертификат будет содержать информацию об IDNP человека, названии учреждения, которое проводило вакцинацию, дозе вакцины, производителе, серии и  лицензии на государственном, английском и русском языках ", – подчеркнул собеседник.

По словам специалиста, свидетельство о вакцинации может облегчить беспрепятственный въезд в другие страны, если это потребуется при пересечении границы. Однако на европейском уровне еще не принято решение об необходимости иметь при себе такой сертификат.

Гылкэ утверждает, что он поддерживает инициативу по внедрению паспорта вакцинации, в то же время власти нашей страны следят за всеми событиями и мерами, вводимыми в этой области на международном уровне.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пока все спали: вакцинация в Кишиневе, ситуация с коронавирусом и ремонт

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Советские автомобили в Кишиневе
Фото: родом из СССР – советские автомобили, "выжившие" на дорогах Молдовы
В Румынии “дакийскую деревню” назвали в честь русского святого
Видео: "дакийскую деревню" в Румынии назвали в честь русского святого
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться