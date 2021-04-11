Сертификат о вакцинации от COVID-19: как он будет выглядеть и зачем нужен

После прививки второй дозой вакцины можно будет получить сертификат о подтверждении иммунизации против COVID-19. Что он будет содержать и какие преимущества он может предложить в ближайшем будущем?

В рамках программы "Logica Puterii" заместитель начальника управления социальной помощи и здравоохранения мэрии Кишинева Борис Гылкэ рассказал, что пошел вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca. Сразу после инъекции первой дозы вакцины он получил подтверждающий этот факт сертификат. Документ содержит информацию о введенной человеку сыворотке и дате иммунизации.

Официальный же сертификат о вакцинации выдается только после введения второй дозы вакцины, уточнил Борис Гылкэ.

"Сертификат будет выдан в медицинском учреждении, где проводится вакцинация, он предоставляется сразу после процедуры иммунизации. Сертификат будет содержать информацию об IDNP человека, названии учреждения, которое проводило вакцинацию, дозе вакцины, производителе, серии и лицензии на государственном, английском и русском языках ", – подчеркнул собеседник.

По словам специалиста, свидетельство о вакцинации может облегчить беспрепятственный въезд в другие страны, если это потребуется при пересечении границы. Однако на европейском уровне еще не принято решение об необходимости иметь при себе такой сертификат.

Гылкэ утверждает, что он поддерживает инициативу по внедрению паспорта вакцинации, в то же время власти нашей страны следят за всеми событиями и мерами, вводимыми в этой области на международном уровне.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova