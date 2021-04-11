Сертификат о вакцинации от COVID-19: как он будет выглядеть и зачем нужен

Официальный же сертификат о вакцинации выдается только после введения второй дозы вакцины, уточнил Борис Гылкэ.
"Сертификат будет выдан в медицинском учреждении, где проводится вакцинация, он предоставляется сразу после процедуры иммунизации. Сертификат будет содержать информацию об IDNP человека, названии учреждения, которое проводило вакцинацию, дозе вакцины, производителе, серии и лицензии на государственном, английском и русском языках ", – подчеркнул собеседник.
По словам специалиста, свидетельство о вакцинации может облегчить беспрепятственный въезд в другие страны, если это потребуется при пересечении границы. Однако на европейском уровне еще не принято решение об необходимости иметь при себе такой сертификат.
Гылкэ утверждает, что он поддерживает инициативу по внедрению паспорта вакцинации, в то же время власти нашей страны следят за всеми событиями и мерами, вводимыми в этой области на международном уровне.
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