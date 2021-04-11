Готское королевство в Молдавии – что о нем известно

Некоторые важные события, происходившие на территории нашей страны почти две тысячи лет назад, незаслуженно забыты или остаются как бы в тени других – к ним относится образование готского государства в Молдавии.

Более чем за тысячу лет до основания Молдавского княжества между Днестром и Карпатскими горами существовало государство под названием Готия. Точное время его создания неизвестно, но сведения различных источников указывают на то, что это событие произошло во II веке новой эры.

О готах и Готии, которые жили к северу от нижнего Дуная, мы знаем в том числе из биографии римского императора Гая Юлия Вера Максимина (правил с 236 по 238 год), известного также как Максимин фракиец.

"Максимин старший был родом из фракийского поселка, на границе с варварами; варварами же были его отец и мать, из которых первый был из страны готов [alter a Gotia], а вторая из племени аланов [ex Alanis genitus]", – сообщал биограф Максимина некий Юлий Капитолин.

Напомним, что будущий император Максимин родился в 173 году. Таким образом, Готия, по мнению Капитолина, уже существовала как соседка римских провинций Дакия и Фракия. Можно не доверять этому источнику, но существуют и другие, из которых также можно прийти к выводам, которые согласуются с указанием Капитолина о существовании Готии приблизительно в указанное им время.

Иордан о трех расселениях готов

В своей книге De origine actibusque Getarum (О происхождении и деяниях Гетов) готский историк VI века Иордан достаточно подробно и увлекательно рассказал об истории готов. В прошлой публикации мы уже говорили о том, что позднеантичные и средневековые авторы считали, что геты и готы – это один и тот же народ. Соответственно, и под даками подразумевались готы.

Репродукция: Евгений Паскарь Европа после раздела мира между сыновьями Ноя. Фрагмет копии карты. Издана в 1699 году

Например, Иордан пишет, что когда готы жили на первом месте своего расселения в Скифии, "то имели королем Филимера; на втором месте, т.е. в Дакии, Фракии и Мизии, – Залмоксеса, о котором свидетельствуют многие летописцы, что он обладал замечательными познаниями в философии. Но и до того был у них ученый Зевта, а после него Дикиней, третьим же был Залмоксис... К тому же не было недостатка в людях, которые обучили бы их премудрости. Поэтому среди всех варваров готы всегда были едва ли не самыми образованными, чуть ли не равными грекам, как передает Дион [Дион Хризостом, I–II в. н. э.], составивший их историю и анналы по–гречески. Он говорит, что тарабостезеи [Zarabos Tereos], впоследствии именовавшиеся "пиллеатами" [Pilletos], были среди них [готов] благородными; из их числа поставлялись и короли, и жрецы [sacerdotes]. По вышесказанной причине геты [Gethae] были восхвалены до такой степени, что говорилось, будто бы некогда Марс, провозглашенный в вымыслах поэтов богом войны, появился именно у них".

Столица готов – Старый Орхей?

В поэтических песнях скандинавской мифологии "Старшей Эдде" упоминается один из героев произведения – конунг Хейдрек. О Хейдреке повествует, в частности, "Песнь о Хледе", а описываемые в этом произведении события происходили, не исключено, на берегах реки Реут:

"Хлед с востока,

наследник Хейдрека,

в Архейм, к жилищу

готов приехал, —

наследье свое

собирался он требовать.

Тризну там Ангантюр

правил по Хейдреку".

Хейдрек (Heiðreks konungs), очевидно, является копией имени готского короля Хельдериха (Helderich). О Хельдерихе сообщает Иордан, рассказывая о римских федератах – везеготах, управлявшимися королями и жрецами из рода Балтов, а их владения простирались к западу от Днестра. Кроме того, в песне упоминается и "жилище готов" Архейм – ясная огласовка современного города Орхей (или Старый Орхей) в Молдавии. Надо сказать, что разные исследователи пытаются локализовать Архейм и на реке Висле, и на Днепре, и на Дунае. Конечно, в старинных песнях сложно найти строгую географическую привязку легендарных событий, но сопоставляя исторические сведения и легенды, у нас есть все основания предполагать, что упоминаемый в песнях "Старшей Эдды" Архейм (также и Археймар) – это Старый Орхей в современной Республике Молдова.

Короли Везеготов в древней Молдавии

Среди королей везеготов III–IV веков Иордан упоминает Нивиду (Cnivida); Овиду (Ouida); Хельдериха, Гибериха (Geberich), Ариариха (Ariarich), Аориха (Aorich). Последним королем везеготов и могущественнейшим судьей (iudex potentissimus), правившим в древней Молдавии – Готии, был Атанарих.

Репродукция: Евгений Паскарь Амаларих – последний король Везеготского государства на Пиренеях из рода Балтов

Во время его правления, перейдя Днестр, в страну с востока вторглись гунны. Маневр, предпринятый гуннами, стал неожиданным для Атанариха, и он со своим воинством вынужден был отступить в западные области своей страны.

По приказу Атанариха вдоль реки Прут до устья Дуная начали строить высокие оборонительные стены. Атанарих полагал, что быстро и основательно соорудив это прикрытие, он обеспечит себе полную безопасность и спокойствие.

"Пока работа велась со всей энергией, гунны теснили его быстрым наступлением и могли бы совершенно погубить его своим появлением, если бы не оставили этого дела вследствие затруднительного положения, в которое их поставило обилие добычи", – свидетельствовал Аммиан Марцеллин. По его словам, некоторые племена, опасаясь за свою жизнь, начали массового покидать страну.

© Photo : Евгений Паскарь Мавзолей остроготского короля Теодориха в Равенне

"Между тем среди остальных готских племен широко распространилась молва о том, что неведомый дотоле род людей, поднявшись с далекого конца земли, словно снежный вихрь на высоких горах, рушит и сокрушает все, что попадается навстречу. Большая часть племен, которая оставила Атанариха вследствие недостатка в жизненных припасах, стала искать место для жительства подальше от всякого слуха о варварах. После продолжительных совещаний о том, какое место избрать для поселения, они решили, что наиболее подходящим для них убежищем будет Фракия... То же самое решение как бы на общем совете приняли и остальные".

© Photo : Евгений Паскарь Купол Мавзолея Теодориха Великого в Равенне

Атанарих же со своим народом двинулся в какую–то область Кавкаланда (Карпатские горы), вытеснив оттуда сарматов. Между Атанарихом и королем остроготов Винитарием (союзником гуннов) началась борьба за власть, в которой верх одержал представитель рода Амалов. В 381 году Атанарих был вынужден покинуть Готию. Его принял император Феодосий в Константинополе.

Разделение готов и исход из Молдавии

Еще до вторжения гуннов на правый берег Днестра было понятно, что готы разделились на две части – одна была на стороне римлян – так называемые конфедераты – везеготы, другая – остроготы – вошли в восточную конфедерацию во главе с гуннами. Судьба свела их друг против друга не только в Молдавии, но и в эпической битве народов на Каталаунских полях в Галлии, где принимал участие знаменитый полководец Атилла. "В этой известнейшей битве самых могущественных племен пало, как рассказывают, с обеих сторон 165 тысяч человек, не считая 15 тысяч гепидов и франков; эти раньше, чем враги сошлись в главном сражении, сшиблись ночью, переколов друг друга в схватке – франки на стороне римлян, гепиды на стороне гуннов ", – сообщал Иордан.

Готы, обладая древней Молдавией, оставили после себя топоним Moldau, давший впоследствии имя стране – Молдавия, или Молдова (в поздней огласовке).

Деяния готов в Западной Европе

Впоследствии готы получили возможность расселиться на Балканах, затем подчинили себе значительную часть Римской империи на западе. Рим пал, новой столицей стала Равенна. В 493 году после долгой осады Равенны король Италии Одоакр, низвергнувший последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа, сдал на почетных условиях город королю остроготов Теодориху, объявившему себя наследником римских императоров и королем государства.

© Photo : Евгений Паскарь Неприступная природная крепость у Старого Орхея

Везеготы основали на Пиренейском полуострове (где сегодня расположены Испания и Португалия) и в южной Галлии (современный юг Франции) свое новое государство в V веке, оно существовало до его завоевания арабами и их союзниками в VIII столетии.

В VI веке часть готов после неудачной войны с ромейским полководцем Велизарием перебралась из северной Италии в Вестфалию, где ими был построен город Геттинген, и затем расселилась в Дании – в Кимврии, о чем сообщается в хронике Грюнау.

Средневековый монах бенедиктинского монастыря Берхтольд из Кремсмюнстера в книге "О происхождении и порядке герцогов Австрии" (De origine et ordine ducum Austrie), сообщил, что название страны Австрия происходит от остроготов. "Эта провинция называлась местными жителями Остроготия, то есть Остергау, или Восточная марка, так как располагалась на востоке, а ныне зовется более красивым названием – Австрией, то есть Österreich".

Колесо Сансары – король готов Карл XII в Молдавии

Области с названием Готия известны в Швеции. Именно с берегов Готского моря (как называли иногда Балтику) король готов (gothorum rex – он же король Швеции) Карл XII вторгся в Россию. В 1709 году после поражения в Полтавской битве от русской армии под командованием Петра I Карл XII приехал в Молдавию, откуда несколько лет управлял королевством из своей новой столицы, построенной на берегу Днестра у прочных стен Бендерской крепости.

Что произошло с династиями Балтов и Амалов

После гибели короля Амалариха в 531 году – последнего из династии Балтов – правителей древней Молдавии, – у везеготов был восстановлен исконный обычай выборности королей.

Считается, что род Амалов угас в 1106 году со смертью Магнуса Биллунга, герцога Саксонии, у которого не осталось сыновей, а владения были разделены между двумя дочерьми. Вульхильда вышла за представителя дома Вельфов, а Эйлика — за члена дома Асканиев. Кстати, саксонские владения Биллунгов были расположены в землях тех самых Бодричей, о которых мы подробнее рассказывали в статье об удивительных тайнах главной молдавской легенды.

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