Экскурс в историю: архитектурное наследие Кишинева, превращающееся в руины

Столица может похвастаться впечатляющей историей, но некоторые исторические здания пришли в упадок. Хотя большинство из них являются частной собственностью, их владельцы не делают ничего, чтобы остановить разрушение.

КИШИНЕВ, 10 апреля – Sputnik. Они находятся в плачевном состоянии, разрушенные и заброшенные. Речь идет об исторических зданиях столицы, которые уже сложно назвать зданиями, потому что многие из них утратили свой изначальный внешний вид. Какова будет их дальнейшая судьба – неизвестно.

У Агентства по инспекции и реставрации памятников есть "черный список" исторических зданий, которые превратились в руины. Всего в этом списке 17 столичных строений. Все памятники и исторические здания находятся под охраной Агентства, но большинство из них являются частной собственностью физических или юридических лиц. Несмотря на это, по закону собственники обязаны восстановить эти здания и не оставлять их на произвол судьбы. Тем не менее некоторые из них кажутся забытыми и у них даже нет проекта реставрации.

Sputnik Moldova представляет пять исторических зданий, которые пришли в плачевное состояние. По улице Алексея Матеевича, 85 мы можем увидеть здание бывшей женской гимназии. Оно было внесено в Реестр памятников архитектуры в 1993 году.

© Photo : Centrul Istoric al Chişinăului – patrimoniul arhitectural al capitalei Sediul gimnaziului pentru fete fondat de baroana Iulia A. von Gheiking

В 2010 году Агентство по инспекции и реставрации памятников установило, что это здание находится в стадии серьезной деградации. Оно было построено в начале XX века, в советское время здесь была школа №5, а с 1990-х годов оно полностью заброшено. По словам директора агентства Иона Штефаницэ, здание теперь принадлежит посольству Германии, которое обязалось восстановить памятник, чего пока так и не произошло.

© Sputnik / Mihai Caraus Clădirile de patrimoniu din strada Alexei Mateevici, 85

"С целью реставрации это здание было передано посольству Германии в Молдове. Оно сейчас принадлежит дипломатической миссии. (…) Ранее предполагалось, что это здание будет отдано под Верховный суд, но дальше идеи дело не пошло. Соответственно, в 2010 году правительство продало здание с надеждой, что оно будет восстановлено. К сожалению, за все эти годы Агентству по инспекции и реставрации памятников не было представлено ни одного эскиза, ни одного проекта, который предусматривал бы реставрацию. (…) Я предложил дипмиссии несколько эскизов, но пока реакции нет", – отметил Ион Штефаницэ.

Также на улице Алексея Матеевича, но уже под номером 73, находится городская вилла. Это сооружение начала XX века в стиле эклектики. В 2010 году здание хотели снести, но Агентство по инспекции и реставрации памятников выступило против.

© Sputnik / Mihai Caraus Clădirile de patrimoniu din strada Alexei Mateevici, 73

По словам Штефаницэ, согласно кадастровым документам, здание принадлежит гражданину Италии, у которого был проект по восстановлению здания и открытию в нем ресторана с террасой, но уже более десяти лет этого не происходит.

"К сожалению, до сих пор нет никаких действий. У нас только заброшенное строение, мы рискуем потерять его и увидеть только на изображениях в архиве", – говорит директор Агентства.

В самом центре столицы находится особняк семьи Назаровых. Он расположен на улице Колумна, 110 и также входит в список 17 разрушенных памятников старины. Здание было возведено в 80-х годах XIX века, оно построено в стиле эклектики с элементами рококо и пострадало во время Второй мировой войны.

© Sputnik / Mihai Caraus Clădirile de patrimoniu din strada Columna, 110

"На данный момент оно заброшено. Насколько мне известно по кадастровым данным, на него наложен арест. Было два совладельца, которые, похоже, не могли разделить это здание, и я знаю, что в 2018 году оно было выставлено на продажу. Когда я позвонил по указанному номеру, была объявлена ​​цена 850 тысяч евро. Я надеюсь, что потенциальные покупатели будут знать, что они владеют объектом, находящимся под защитой и необходимо как можно быстрее представить проект реконструкции этого заброшенного дома", – сказал Штефаницэ.

Однако есть и положительные примеры. Владельцы некоторых старинных зданий разработали проекты и уже находятся в процессе восстановления. Например, доходный дом по улице 31 августа 1989 года, 157. Это здание прошлого века, но администрация Института экстренной медицины, в чьем ведомстве оно находится, сумела осуществить проект по реставрации здания.

© Sputnik / Mihai Caraus Clădirile de patrimoniu din strada 31 august 1989, numărul 157

"Нам удалось выполнить исполнительный проект, который предусматривает реставрацию охраняемого здания, а также расширение конструкции приемной зоны Института неотложной медицины. Теперь прямо здесь смогут приземлиться вертолеты SMURD. Проект согласован и одобрен. В прошлом году нулевые работы не проводились. Сейчас, насколько мне известно, проект готовится к следующему этапу, который предусматривает восстановление некоторых утраченных и сохранившихся элементов", – говорит Штефаницэ.

Хорошим примером является здание бывшей синагоги с приютом для престарелых на улице раввина Цирельсона, 8-10. По словам Штефаницэ, у Еврейской общины уже есть одобренный проект и вскоре начнутся работы по восстановлению исторического здания.

© Sputnik / Mihai Caraus Clădirile de patrimoniu din strada Rabbi Țirilson 8 – 10

"Это здание было продано Еврейской общине. Фактически община вернула себе собственность, которой она владела до 1940 года. Теперь они наняли профессионального архитектора, чтобы он координировал проект. Рад, что в ближайшее время начнется активная стройка, которая предусматривает восстановление объекта. Прошло десять лет с тех пор, как они вступили во владение этим имуществом, но я хочу вам сказать, что в 2014-2017 годах государство выступило с инициативой расторгнуть договор отчуждения. (...) Я рад, что суд вынес решение в пользу Еврейской общины, потому что государство не нашло бы деньги на реставрацию", – отметил директор Агентства.

По закону собственник исторического здания не имеет права его сносить, а только ремонтировать. Однако бывают исключения, когда здание все же можно снести.

"Статья закона допускает снос с обязательством вернуть здание в том же виде за счет собственника. Агентство дает свое согласие, и мы переходим к статье 40 только в том случае, если от памятника останется только десять процентов и когда техническая экспертиза покажет, что оно опасно для людей, для пешеходного пространства, есть опасность обрушения", – уточнил Штефаницэ.

В то же время любое физическое или юридическое лицо, владеющее историческим зданием, должно его восстановить, но если у владельца нет для этого ресурсов, государство должно оказать финансовую поддержку, которая записывается только на бумаге, – говорит Штефаницэ. По словам директора Агентства по инспекции и реставрации памятников, 80% исторических зданий в Кишиневе принадлежат физическим или юридическим лицам. Остальные 20% находятся в государственной собственности.

"Людям необходимо знать историю, они должны понимать, что нужно сохранять и восстанавливать наше наследие", – заключил Штефаницэ.

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