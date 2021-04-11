Фото: пограничная полиция присоединилась к патрулированию Кишинева

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В воскресенье, 11 апреля, пограничники вместе с коллегами из полиции Республики Молдова обеспечат соблюдение порядка и антикоронавирусных мер в общественных местах Кишинева.

"Патрули пограничной полиции и в дальнейшем продолжат проверять и помогать в разрешении любых ситуаций нарушения закона", - сообщили в ведомстве.

Пограничная полиция напоминает, для соблюдении санитарно-профилактических норм необходимо обязательно носить индивидуальную защитную маску, избегать скоплений людей, поддерживать общественный порядок.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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