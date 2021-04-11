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Карабинеры

Фото: карабинеры спасли жизнь человека в Бельцах

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210411/34341238/foto-karabinery-spasli-zhizn-cheloveka-v-beltsakh.html

Мужчина, упавший на улице в Бельцах, был спасен благодаря бдительности солдат при патрулировании.

КИШИНЕВ, 11 апреля — Sputnik. Мужчина, упавший без сознания прямо на улице, был спасен карабинерами во время патрулирования. Генеральная инспекция карабинеров (IGC) разместила в Facebook фотографии произошедшего.

Случай произошел в Бельцах днем, 10 апреля, на улице Индепенденцей. Помощь упавшему без сознания мужчине оказали сотрудники регионального управления карабинеров "Север", которые патрулировали улицы вместе с солдатом мотострелковой бригады "Молдова" Национальной армии.

"Военные подошли к мужчине, чтобы выяснить ситуацию и оказать ему помощь. Через службу 112 на место происшествия была вызвана скорая помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в Инспекторате карабинеров.

Генинспекторат карабинеров призывает граждан оказывать помощь людям, находящимся в затруднительном положении и при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Так же как и в марте и апреле 2020 года, сейчас военнослужащие Национальной армии вместе с полицией патрулируют улицы Кишинева и других городов во время режима чрезвычайного положения, установленного в Молдове с 1 апреля по 30 мая.

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